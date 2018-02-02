Эксперты Deutsche Bahn помогут модернизировать ж/д инфраструктуру Одесского порта

В течение следующих шести недель в Одесском морском порту будут работать немецкие железнодорожные эксперты. С помощью специалистов DB Engineering & Consulting GmbH администрация морского порта планирует решить проблему “бутылочного горлышка” ж/д станции Одесса-Порт.
На совещании в администрации порта 1 февраля немецкие эксперты согласовали вопросы взаимодействия с представителями администрации порта, Регионального отделения “Одесская железная дорога” ПАО “Укрзализныця” и Ассоциации стивидорных компаний порта.
“В данный момент “Одесская железная дорога” по инициативе Администрации Одесского порта уже заказала исследовательскую работу в специализированном научном учреждении ж/д транспорта. Кроме того, в Одесском филиале АМПУ есть собственное видение перспектив развития железнодорожной инфраструктуры предприятия, функционирования системы диспетчеризации ж/д операций. Параллельное исследование наших немецких партнеров позволит нам сравнить несколько видений, которые очевидно дополнят и обогатят друг друга, и на базе анализа нескольких точек зрения позволят выработать некую оптимальную стратегию развития станции Одесса-порт для принятия конкретных решений на уровне АМПУ, “Укрзализныци” и профильного министерства”, – заявил начальник администрации порта Игорь Ткачук.
По словам Анастаса Коккина, гендиректора ДП “КТО” (компании-оператор контейнерного терминала на Карантинном молу), с DB Engineering & Consulting GmbH заключен договор, предметом которого является предоставление консалтинговых услуг в плане исследования и анализа вопросов модернизации железнодорожной инфраструктуры и оптимизации железнодорожных операций в порту.
Представитель немецкой компании Матиас Сейферт пояснил, что работа экспертов Deutsche Bahn в данный момент структурирована на несколько этапов. Первым этапом является изучение железнодорожной инфраструктуры порта и технологии внутрипортовых операций с учетом объемов, номенклатуры, сезонных факторов, существующей модели координации работы порта, дороги, стивидорных компаний. Далее эксперты планируют выработать “дорожную карту” повышения эффективности работы ж/д инфраструктуры порта и взаимодействия портовых властей с администрацией железной дороги.
“Наши рекомендации должны указать пути повышения пропускной способности порта. Подчеркну, что при подготовке собственных выводов мы будем пользоваться также наработками местных специалистов. Надеюсь, что предложенные нами рекомендации будут реалистичны, могут дать результат уже сегодня. Постараемся исходить из ситуации на месте и воздержаться от предложений супердорогих проектов”, – отметил Сейферт.
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