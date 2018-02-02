КГГА: в киевских ларьках не имеют права продавать алкоголь

Киевские ларьки не имеют права продавать алкоголь людям, несмотря на сообщение Министерства юстиции (там заявили, что уже сняли запрет на торговлю алкоголем в МАФах). Поскольку нет соответствующих положений в договорах о паевом участии, которые предприниматели подписали с Киевской горадминистрацией, объяснил начальник управления контроля по благоустройству КГГА Тарас Панчий.

«Городская власть может выбирать функционал осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях. На текущий момент в перечне просто нет этого функционала — алкоголя», — отметил Панчий.

Если киоскеры столицы вопреки всему возобновят продажу хмельных напитков, киевские чиновники грозят аннулированием разрешений на работу.

«Департамент торговли проверяет функционал и выписывает штраф в случае нарушения. Вот почему сейчас по алкоголю аннулируют документы. Инспекторский состав выявляет нарушение, фиксирует их на фото-видео и передает все это в комиссию. В результате предпринимателю аннулируют документы, и он вообще может лишиться права торговать», — заверил Панчий.