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Honda возрождает внедорожник Passport

Honda возрождает внедорожник Passport

Компания Honda планирует возродить кроссовер Passport, серийное производство которого было прекращено 16 лет назад, сообщает Automotive News со ссылкой на инсайдерскую информацию. Официально эта информация пока ещё не подтверждена.

Honda даст название Passport своему новому компактному кроссоверу. В линейке этого бренда он будет находиться между моделями CR-V и Pilot. Т.е. это будет довольно компактный кроссовер, сегмент которых сегодня так популярен.

Automotive News утверждает, что официальная премьера этого нового компактного SUV состоится уже в ноябре текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе, а его продажи начнутся в 2019 году. Вначале новый Passport появится в США, а потом и в других странах мира.

Отметим, что Honda CR-V стоит от 24 150 долларов, а Pilot – от 30 900 долларов. Видимо, цена Passport будет в районе 26 000 – 28 000 долларов.

По материалам autonews.ua
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