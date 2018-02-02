Экспорт украинской замороженной малины вырос в 1,7 раза

С начала сезона Украине удалось увеличить экспорт замороженной малины в Польшу в 1,7 раза.
Так, за июнь-декабрь 2017 года Польша закупила 5,7 тыс. тонн украинской замороженной малины, тогда как за аналогичный период годом ранее она импортировала всего 3,3 тыс. тонн продукции.
Отметим, что в текущем сезоне Польша по-прежнему возглавляет рейтинг основных экспортных рынков сбыта для украинской замороженной малины. С начала сезона 2017/18 на долю данной страны пришлось порядка 66% экспорта.
Добавим, что почти вся остальная часть экспорта пришлась на страны Европейского союза. При этом Украине удалось увеличить объемы поставок замороженной малины в ЕС на 40%.
Всего же за июнь-декабрь текущего сезона Украина отгрузила на внешние рынки 8,6 тыс. тонн замороженной малины, а это на 34% больше, чем за такой же период сезона 2016/17. Добиться таких показателей, по словам экспертов, стране удалось как за счет роста собственного производства, так и благодаря снижению урожая малины в большинстве стран Евросоюза.
Напомним, Украина стремительно наращивает свое присутствие на европейском рынке замороженной малины. С начала текущего сезона экспортировано в ЕС почти в 52 раза больше, чем за аналогичный период сезона 2013/14.
С января по сентябрь 2017 года Украина экспортировала 8,1 тыс. тонн замороженной малины, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.
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