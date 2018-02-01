По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (74,078 млн и 70,675 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 54). Максимальный курс продажи доллара 28,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05-28,06 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 119 активных заявок по доллару на сумму более 144, 872 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,6000 – 10 000

25,5500 – 2 000

25,5300 – 10 000

25,5000 – 10 000

25,5000 – 500

25,5000 – 1 000

25,5000 – 7 777



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,9000 – 10 000

28,1000 – 7 000

28,0300 – 7 200

28,0200 – 200 000

28,0200 – 200 000

28,0200 – 200 000

28,0200 – 200 000

28,0200 – 200 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.0579

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.9935

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.