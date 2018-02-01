По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (74,078 млн и 70,675 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 54). Максимальный курс продажи доллара 28,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05-28,06 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на
На текущее время в Сервисе присутствуют 119 активных заявок по доллару на сумму более 144, 872 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,6000 – 10 000
25,5500 – 2 000
25,5300 – 10 000
25,5000 – 10 000
25,5000 – 500
25,5000 – 1 000
25,5000 – 7 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,9000 – 10 000
28,1000 – 7 000
28,0300 – 7 200
28,0200 – 200 000
28,0200 – 200 000
28,0200 – 200 000
28,0200 – 200 000
28,0200 – 200 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.0579
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.9935
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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