Объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за 2017 г. увеличился на 40%

Объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за 2017 г. составил 2,51 млрд грн, что на 40% превышает аналогичный показатель 2016 г. в гривневом исчислении. В долларах США этот показатель превысил уровень 2012 года ($94,46 млн против $74,33 млн), но еще не достиг уровня 2013 года ($114,6 млн). Эти цифры не включают показатели поисковой интернет-рекламы и ряд других составляющих, которые в сумме с медийной интернет-рекламой составляют сегмент digital-рекламы.
Об этом порталу Finance.ua сообщили в Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).
По динамике роста интернет-реклама значительно опережает другие сегменты рекламного медиа-рынка Украины. Так, по данным Всеукраинской рекламной коалиции, рост сегмента ТВ-рекламы в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 29%, рекламы в прессе – 18%, радиорекламы – 20%.
Доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы, по данным исследования, ИнАУ составила 52,5%.
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Доли сегментов медийной интернет-рекламы, как уже сообщалось по итогам 1-го этапа исследования, распределились так:
Доли мобильной медийной интернет-рекламы (рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях от общего оборота медийной интернет-рекламы составили:
Определена доля Programmatic на рынке медийной интернет-рекламы. За исследуемый период у агентств закупки посредством Programmatic составили 10,78%, у площадок продажи посредством Programmatic составили 45,4%.
Также была определена доля социальных медиа и мессенджеров, % (FB, VK, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.). Она составила у агентств 26,49%.
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