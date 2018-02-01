Объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за 2017 г. увеличился на 40%

Объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за 2017 г. составил 2,51 млрд грн, что на 40% превышает аналогичный показатель 2016 г. в гривневом исчислении. В долларах США этот показатель превысил уровень 2012 года ($94,46 млн против $74,33 млн), но еще не достиг уровня 2013 года ($114,6 млн). Эти цифры не включают показатели поисковой интернет-рекламы и ряд других составляющих, которые в сумме с медийной интернет-рекламой составляют сегмент digital-рекламы.

Об этом порталу Finance.ua сообщили в Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).

По динамике роста интернет-реклама значительно опережает другие сегменты рекламного медиа-рынка Украины. Так, по данным Всеукраинской рекламной коалиции, рост сегмента ТВ-рекламы в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 29%, рекламы в прессе – 18%, радиорекламы – 20%.

Доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы, по данным исследования, ИнАУ составила 52,5%.

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Доли сегментов медийной интернет-рекламы, как уже сообщалось по итогам 1-го этапа исследования, распределились так:

Баннерная реклама – 49,67%;

In-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) – 26,24%;

In-page video (content-roll) – 2,16%;

Другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) – 12,09%;

Спонсорство – 9,83%.

Доли мобильной медийной интернет-рекламы (рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях от общего оборота медийной интернет-рекламы составили:

Доля Баннерной рекламы – 14,0%

Доля In-stream video – 11,55%

Доля In-page video (content-roll) – 5,55%

Доля нестандартных решений – 3,36%

Доля Спонсорства – 1,0%.

Определена доля Programmatic на рынке медийной интернет-рекламы. За исследуемый период у агентств закупки посредством Programmatic составили 10,78%, у площадок продажи посредством Programmatic составили 45,4%.

Также была определена доля социальных медиа и мессенджеров, % (FB, VK, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.). Она составила у агентств 26,49%.