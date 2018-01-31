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Facebook запретил рекламу криптовалют

Facebook запретил рекламу криптовалют

Крупнейшая социальная сеть мира Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов.

Как говорится в сообщении в официальном блоге Facebook, компания не допустит публикации рекламы “финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения”.

Объявления, нарушающие новые правила Facebook, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в Instagram и сети Audience Network, размещающей рекламу в сторонних приложениях.

Как рассказали представители компании, под запрет попадает вся реклама, связанная с криптовалютами. Это означает, что соцсеть запретит не только объявления с рекламой криптовалюты и токенов, но и криптокошельков и майнингового оборудования.

Как сообщил один из техдиректоров Facebook по рекламе, в будущем соцсеть может пересмотреть правила и позволить размещать рекламу проверенным компаниям, связанным с криптовалютами.

По материалам lb.ua
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