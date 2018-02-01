Меняем телефоны и симки: 4G будет работать не у всех и с перебоями

Украинские мобильные операторы вовсю готовят своих клиентов к запуску 4G в стране. Но несмотря на то, что о новой технологии известно уже давно, сами абоненты, а точнее, их телефоны, еще далеко не готовы к связи нового поколения. К тому же, клиентам сотовых операторов пока и вовсе не рекомендуют пользоваться 4G — первое время сеть будет работать с перебоями и садить гаджеты украинцев.

Запустят точечно

По самым оптимистичным прогнозам мобильщиков, сеть заработает уже в конце февраля-начале апреля. Но как говорят эксперты телеком рынка, сейчас это больше «рекламные» заявления, поскольку полноценно 4G сможет функционировать только после проведения аукциона по продаже лицензий в диапазоне 1800 МГц, который назначен на 26 февраля этого года.

Хотя технически операторы уже готовы к внедрению новой технологии, фрагменты сетей, использующих 2600 МГц диапазон, которыми сегодня отоварили операторов, появятся не раньше лета.

«Первые 4G фрагменты сетей будут введены в строй ориентировочно в апреле-мае, если не будет проблем с тендером на частоты 1800 МГц. Фрагменты сетей, использующих 2600 МГц диапазон появятся к середине лета», — заметил в разговоре с UBR.ua телеком эксперт Роман Химич.

По условиям конкурса в начале февраля НКРСИ официально объявит победителей (Киевстар, Lifecell и Vodafone), в течение месяца операторы должны оплатить лицензии, потом в срок до полугода запустить 4G хотя бы в одном регионе. На развертывание сети во всех областных центрах регулятор отвел мобильщикам аж 4,5 года. Будет хорошо, если в 2018-ом 4G появится в 3-4 городах.

Но дело даже не столько в сроках полноценного запуска сети (все операторы будут стараться сделать это как можно скорее), сколько в доставшихся операторам полосах частот. Кто-то предпочел заполучить более «чистый» диапазон, который не конфликтует с другими пользователями, в том числе, военными. Другие сделали упор на величине покрытия.

К примеру, Vodafone в процессе торгов получил сплошную полосу в 10 МГц, которой будет достаточно для обеспечения емкости и беспрепятственного строительства сетей во всех областных центрах, включая Запорожье и Житомир, по которым есть ограничения в других лотах.

Полосы, которые достались Киевстар и lifecell, дадут возможность предоставлять услуги на максимальной скорости. Впрочем, покрытием операторы тоже обещают своих клиентов не обидеть.

Скорость дадут позже

Тарифы на связь нового поколения вряд ли сразу резко поднимутся, говорят эксперты. Да и тратить абоненты не станут больше, даже несмотря на то, что интернет станет шустрее и потребление трафика вырастет. К тому же, на проектные скорости операторы выйдут через год после запуска.

«Повторится история с 3G — потребление трафика выросло в разы, а принципиально больше люди тратить не стали. То же самое будет и сейчас: интернет станет быстрее пока только в больших городах, но он тут и так хорош. Жить станет лучше не пользователям, а операторам, потому что вырастет емкость сети. Штука еще в том, что нет таких приложений для смартфонов, которым реально нужны скорости 4G. Фильм можно смотреть уже и на 3G», — подчеркнул в беседе с UBR.ua сооснователь техноблога Gagadget Сергей Митяев.

Что потребуют от абонентов

Самим же абонентам, чтобы беспрепятственно пользоваться сетью нового поколения, скорее всего, придется заменить свои симки. Особенно если чип старше 5 лет. Чтобы вкусить прелести интернета 4-го поколения, многим украинцам нужно будет потратиться и на свежие смартфоны. По примерным оценкам независимых экспертов, таких трубок в Украине в целом не более 20% от общего числа.

У операторов большой тройки данные более оптимистичные. Хотя и они подтверждают, что поменять телефоны и симки, чтобы иметь возможность пользоваться 4G, придется большинству клиентов.

Как рассказали нам в Vodafone, они начали выдавать сим-карты нового типа еще в конце 2016 года. То есть, если клиент менял свою карточку в течение последнего года или покупал новый стартовый пакет, он уже пользуется USIM.

«Более трети всех абонентов уже пользуются такими картами. Клиенты, которые используют карточку больше года, могут обратиться в ближайший центр обслуживания Vodafone и бесплатно заменить карту на новую. Телефонов с поддержкой 4G в нашей сети более 20%», — отметила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская.

Бесплатно обещают заменить симку и в Киевстаре, отмечая при этом, что никаких дополнительных договоров заключать абонентам не придется.

«Чтобы пользоваться связью 4G, у абонента должен быть телефон, который поддерживает технологию LTE и USIM карта. Сейчас в сети Киевстар более 40% смартфонов и гаджетов поддерживают LTE», — рассказала UBR.ua ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар» Ирина Леличенко.

По словам экспертов, сейчас любой смартфон от 3 тыс. грн. уже поддерживает LTE. Исключение могут составить разве что некоторые «китайцы». Хотя, например, тот же популярный нынче Redmi 4A новую технологию поддерживает, несмотря на то, что ему уже полтора года.

Однако эксперты не советуют пользоваться 4G в первое время, поскольку покрытие будет фрагментарным, смартфон будет часто терять сигнал, затрачивая силы на его поиск.

Денис Вергун