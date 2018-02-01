Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1138 0

Маск распродал все огнеметы

Маск распродал все огнеметы

Основатель и руководитель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что все 20 тыс. доступных по предзаказу безопасных огнеметов нового поколения по $500 за штуку проданы.

Об этом он сообщил в четверг своем Twitter.

“Огнеметы проданы”, — говорится в сообщении. Маск добавил, что ко всем проданным огнеметам будет прилагаться бесплатный огнетушитель.

Напомним, предприниматель объявил о начале продаж огнемета в минувшую субботу. В описании отмечается, что поставки планируют начать весной. При этом, все огнеметы были распроданы менее чем за неделю, и теперь предзаказы не принимаются. На сайте Boring Company одноименные огнеметы предлагаются желающим по $500.

Маск характеризовал оружие как безопасный огнемет на случай зомби-апокалипсиса. При этом в стоимость не включены налоги и доставка, так что итоговая цена превышала $700. Заказы на оборудование больше не принимаются, за четыре дня компания Маска заработала на “оружии против зомби” $10 млн. Эти средства предприниматель планирует пустить на закупку оборудования для The Boring Company и оплату услуг юристов и лоббистов.

Маск ранее также разместил в Twitter короткое видео, на котором он пробует огнемет в действии в закрытом помещении. Пламя из ствола вырывается не более чем на 30 см.

“Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака говорит, что огнемет, выплевывающий пламя на расстояние менее трех метров, разрешен. Наш дизайн — это максимум радости при минимальной опасности. Меня нож для стейка испугал бы больше”, — добавил в шутку предприниматель.

Отметим, что в США оборот таких орудий жестко ограничен.

По материалам ИТАР-ТАСС
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018