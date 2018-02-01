Маск распродал все огнеметы

Основатель и руководитель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что все 20 тыс. доступных по предзаказу безопасных огнеметов нового поколения по $500 за штуку проданы.

Об этом он сообщил в четверг своем Twitter.

“Огнеметы проданы”, — говорится в сообщении. Маск добавил, что ко всем проданным огнеметам будет прилагаться бесплатный огнетушитель.

Напомним, предприниматель объявил о начале продаж огнемета в минувшую субботу. В описании отмечается, что поставки планируют начать весной. При этом, все огнеметы были распроданы менее чем за неделю, и теперь предзаказы не принимаются. На сайте Boring Company одноименные огнеметы предлагаются желающим по $500.

Маск характеризовал оружие как безопасный огнемет на случай зомби-апокалипсиса. При этом в стоимость не включены налоги и доставка, так что итоговая цена превышала $700. Заказы на оборудование больше не принимаются, за четыре дня компания Маска заработала на “оружии против зомби” $10 млн. Эти средства предприниматель планирует пустить на закупку оборудования для The Boring Company и оплату услуг юристов и лоббистов.

Маск ранее также разместил в Twitter короткое видео, на котором он пробует огнемет в действии в закрытом помещении. Пламя из ствола вырывается не более чем на 30 см.

“Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака говорит, что огнемет, выплевывающий пламя на расстояние менее трех метров, разрешен. Наш дизайн — это максимум радости при минимальной опасности. Меня нож для стейка испугал бы больше”, — добавил в шутку предприниматель.

Отметим, что в США оборот таких орудий жестко ограничен.