Новая блокчейн-платформа сократит расходы на образование

Блокчейн-платформа ODEM обещает сократить расходы на образование за счет устранения посредников. Учителя и ученики смогут напрямую договариваться о занятиях и самостоятельно подбирать учебную программу. Для заключения соглашений сервис будет использовать смарт-контракты, а для оплаты курсов — цифровые ODEM-токены.
Обучение на блокчейн-платформе ODEM начинается с заключения смарт-контракта. Студент выбирает формат занятий — это может быть как полноценный годовой курс по программированию, так и несколько вводных уроков по квантовой физике. Затем пользователь переводит токены со своего электронного кошелька на смарт-контракт. После завершения учебы через смарт-контракт деньги поступают на кошелек преподавателя. Все завершенные курсы и платежные операции регистрируются на блокчейне.
За проведение транзакций придется заплатить комиссию, но разработчики обещают, что она будет незначительной. Создатели OMED также утверждают, что их платформа сделает образование более доступным. Учителям не придется отдавать часть доходов образовательному учреждению, а ученикам не придется платить дополнительные взносы.
Результаты учебы будут храниться на блокчейн-платформе, поэтому подделать сертификат о прохождении курса будет невозможно. Как сообщает Next Web, компания уже запустила предпродажу токенов на своей платформе, а полноценное ICO стартует в середине февраля.
Несмотря на устранение посредников, полученное на платформе образование не гарантирует трудоустройства. Но некоторые образовательные учреждения начинают внедрять обучающие программы, за которые нужно будет платить только в случае успешного трудоустройства и приличного заработка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
СБУ и ГПУ разоблачили механизм финансирования с помощью криптовалюты террористических организаций "ДНР/ЛНР"Вчера, 16:15 - 1015 16
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 3338 13
Кличко ответил на отказ Starbucks работать в УкраинеВчера, 10:15 - 5390 13
Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитикаВчера, 08:00 - 6410 12
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 1756 9
Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитикаВчера, 08:00 - 6410 12
Кличко ответил на отказ Starbucks работать в УкраинеВчера, 10:15 - 5390 13
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 3338 13
Под Киевом тоннами подделывали кофе известных марок (фото)Вчера, 20:15 - 3040
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 2840 9
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Вчера, 15:10 - 1051
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеПозавчера, 15:10 - 565
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1635 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4114
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1566
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Київ готує міжнародний тендер на проект нової гілки...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів