Новая блокчейн-платформа сократит расходы на образование

Блокчейн-платформа ODEM обещает сократить расходы на образование за счет устранения посредников. Учителя и ученики смогут напрямую договариваться о занятиях и самостоятельно подбирать учебную программу. Для заключения соглашений сервис будет использовать смарт-контракты, а для оплаты курсов — цифровые ODEM-токены.

Обучение на блокчейн-платформе ODEM начинается с заключения смарт-контракта. Студент выбирает формат занятий — это может быть как полноценный годовой курс по программированию, так и несколько вводных уроков по квантовой физике. Затем пользователь переводит токены со своего электронного кошелька на смарт-контракт. После завершения учебы через смарт-контракт деньги поступают на кошелек преподавателя. Все завершенные курсы и платежные операции регистрируются на блокчейне.

За проведение транзакций придется заплатить комиссию, но разработчики обещают, что она будет незначительной. Создатели OMED также утверждают, что их платформа сделает образование более доступным. Учителям не придется отдавать часть доходов образовательному учреждению, а ученикам не придется платить дополнительные взносы.

Результаты учебы будут храниться на блокчейн-платформе, поэтому подделать сертификат о прохождении курса будет невозможно. Как сообщает Next Web, компания уже запустила предпродажу токенов на своей платформе, а полноценное ICO стартует в середине февраля.

Несмотря на устранение посредников, полученное на платформе образование не гарантирует трудоустройства. Но некоторые образовательные учреждения начинают внедрять обучающие программы, за которые нужно будет платить только в случае успешного трудоустройства и приличного заработка.