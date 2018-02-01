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Японская Fujifilm получит контроль над компанией Xerox

Японская Fujifilm получит контроль над компанией Xerox

Японская корпорация Fujifilm Holdings получит контроль над американской компанией Xerox.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет ЭП.

Xerox войдёт в состав совместного предприятия с Fujifilm — Fuji Xerox.

Fujifilm получит 50,1% объединённой структуры, акционеры Xerox получат 49,9% и специальные дивиденды в размере 2,5 млрд долларов.

Стороны планируют закрыть сделку во втором полугодии 2018 года. По её итогам сократят 10 тысяч рабочих мест в Азии в рамках реструктуризации.

Партнёры ожидают, что капитализация объединённой компании составит 18 млрд долларов, её акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По материалам Економічна Правда
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