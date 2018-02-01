Японская Fujifilm получит контроль над компанией Xerox

Японская корпорация Fujifilm Holdings получит контроль над американской компанией Xerox.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет ЭП.
Xerox войдёт в состав совместного предприятия с Fujifilm — Fuji Xerox.
Fujifilm получит 50,1% объединённой структуры, акционеры Xerox получат 49,9% и специальные дивиденды в размере 2,5 млрд долларов.
Стороны планируют закрыть сделку во втором полугодии 2018 года. По её итогам сократят 10 тысяч рабочих мест в Азии в рамках реструктуризации.
Партнёры ожидают, что капитализация объединённой компании составит 18 млрд долларов, её акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.
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