В прошлом году на нужды ВСУ было потрачено более 8,6 млрд грн

В 2017 году на нужды ВСУ по направлениям горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, питания и вещевого обеспечения было предусмотрено 8,6 млрд гривен. Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности директора Департамента государственных закупок Минобороны Олег Лутченко.

“Было проведено 372 процедуры закупок, по результатам которых было заключено более 600 договоров. Так, на питание было потрачено 3 103,7 млрд гривен, на горюче-смазочные материалы – 2 884,6 млрд гривен, вещевое обеспечение – 2 518,3 млрд гривен, на банно-прачечные услуги – 37 млн ​​гривен и другие тыловые расходы – 142 млн гривен”, – сообщил Лутченко.

Отметим, что всего в 2017 году для обеспечения ВСУ горюче-смазочными материалами, было закуплено 119 758,6 тонн, где бензина А-95 заплачено 30 532,7 гривен за тонну (всего 400 тонн), дизтопливо летнее – 21 887 гривен за тонну (всего 12 238,7), дизтопливо зимнее – 26 005,4 гривен за тонну (всего 31 171,9 тонн).