Apple не намерена делать большие обновления для iOS в 2018 году - СМИ

Компания Apple пересмотрела свои планы по мобильной платформе iOS на 2018 год. Она решила отложить крупные изменения, сосредоточившись в iOS 12 на исправлении проблем с производительностью и качеством
Об этом сообщил ресурс Axios.
По данным источника, Apple в последнее время подвергалась критике как за проблемы с безопасностью, так и просто некачественное ПО. Плюс к этому разгорелся скандал вокруг спорного решения Apple о замедлении iPhone с “выдохшимися“ батареями. Крейг Федериги, старший вице-президент по разработке программного обеспечения компании Apple, объявил на собрании персонала о пересмотренных планах.
Отмечается, что большое количество функциональных изменений было отложено до 2019 года, включая обновление домашнего экрана iPhone, интерфейса CarPlay, а также улучшения для таких ключевых приложений, как Почта, возможностей по съемке, редактированию и передаче фотографий. Такой запас по времени позволит Apple хорошо поработать над стабильностью и недочётами при подготовке к релизу iOS 12. Впрочем, некоторые заметные улучшения все же запланированы для приложения Здоровье (Health), дополненной реальности ARKit и родительского контроля.
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