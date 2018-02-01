Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитика

Укрепление национальной валюты на финансовом рынке не является стабильным, поэтому курс может снова опуститься.

Об этом сообщил Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков.

“Нынешняя тенденция к укреплению может длиться всего несколько недель. Думаю, что гривна будет ревальвировать до 27,5 грн/$1”, – отметил аналитик.

“Укрепление гривны, которое наблюдается в последние дни, связано с прекращением действия сезонных факторов, которые привели к ее падению в конце прошлого-начале нынешнего года. Это активное расходование остатков бюджетных средств в конце года, повышенный спрос на энергоносители и низкая праздничная активность экспортеров. Теперь рынок возвращается к стандартной ситуации”, – поддержал мнение старший аналитик инвестиционной компании “Альпари” Вадим Иосуб.

По словам Виталия Шапрана, на настоящее время “просто завершился очередной фактор сезонности, плюс рынок позитивно отреагировал на повышение учетной ставки НБУ”.