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Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитика

Укрепление гривны продлится недолго - прогноз аналитика

Укрепление национальной валюты на финансовом рынке не является стабильным, поэтому курс может снова опуститься.

Об этом сообщил Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков.

“Нынешняя тенденция к укреплению может длиться всего несколько недель. Думаю, что гривна будет ревальвировать до 27,5 грн/$1”, – отметил аналитик.

“Укрепление гривны, которое наблюдается в последние дни, связано с прекращением действия сезонных факторов, которые привели к ее падению в конце прошлого-начале нынешнего года. Это активное расходование остатков бюджетных средств в конце года, повышенный спрос на энергоносители и низкая праздничная активность экспортеров. Теперь рынок возвращается к стандартной ситуации”, – поддержал мнение старший аналитик инвестиционной компании “Альпари” Вадим Иосуб.

По словам Виталия Шапрана, на настоящее время “просто завершился очередной фактор сезонности, плюс рынок позитивно отреагировал на повышение учетной ставки НБУ”.

По материалам Апостроф
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