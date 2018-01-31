Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 558 0

Главу набсовета «Вернум банка» задержали за отмывание денег

Главу набсовета «Вернум банка» задержали за отмывание денег

В ходе расследования уголовного производства в отношении преступной организации экс-президента Виктора Януковича задержана глава наблюдательного совета «Вернум банка» Наталия Игнатченко по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Задержаны также Игнатченко и Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн», – написал Луценко.

Как ранее сообщалось, французская группа BNP Paribas, владеющая в Украине одним из крупнейших банков — УкрСиббанком, признала себя виновной в манипуляции валютными курсами на рынках развивающихся стран. И согласилась выплатить Минюсту США штраф в размере $90 млн. — сумму выплатит американское подразделение, говорится в официальном релизе ведомства.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018