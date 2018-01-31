Главу набсовета «Вернум банка» задержали за отмывание денег

В ходе расследования уголовного производства в отношении преступной организации экс-президента Виктора Януковича задержана глава наблюдательного совета «Вернум банка» Наталия Игнатченко по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Задержаны также Игнатченко и Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн», – написал Луценко.

Как ранее сообщалось, французская группа BNP Paribas, владеющая в Украине одним из крупнейших банков — УкрСиббанком, признала себя виновной в манипуляции валютными курсами на рынках развивающихся стран. И согласилась выплатить Минюсту США штраф в размере $90 млн. — сумму выплатит американское подразделение, говорится в официальном релизе ведомства.