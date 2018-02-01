Создана уничтожающаяся от радиоволн техника

Электронные устройства, содержащие критическую или секретную информацию, должны иметь функцию дистанционно управляемой самоликвидации на случай, если они попадут не в те руки. Одну из таких технологий дистанционной самоликвидации разработали исследователи из Корнуэльского университета совместно со специалистами компании Honeywell Aerospace. Они изготовили микрочип из диоксида кремния, упакованный в оболочку из поликарбоната. В этой оболочке были изготовлены микрополости, заполненные рубидием и бифлуоридом натрия.
Когда такое устройство попадает под воздействие радиоволн с определенной частотой, открываются крошечные наноклапаны на основе графена и нитридных соединений. Это позволяет смешаться заключенным в полости реагентам и вступить в бурную химическую реакцию, в ходе которой выделяется большое количество тепла, которое испаряет поликарбонат.
“Испаренный поликарбонат вступает в реакцию с бифлуоридом натрия и получается плавиковая кислота, которая полностью разрушает любую электронику“ – пишут исследователи.
В отличие от других вариантов реализации самоуничтожающейся электроники, новая технология не требует наличия воды для растворения некоторых компонентов и не нуждается в нагревательном элементе, который поднимает температуру среды до нужного уровня.
Исследователи рассчитывают, что разработанная ими технология “разлагающейся“ электроники будет востребована не только в области защиты информации. Ее так же с успехом можно использовать для производства электроники, датчиков экологического мониторинга, к примеру, которые будут самоуничтожаться после выполнения своей основной функции.
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