Родителям школьников следует позаботиться о получении карточки физического лица - плательщика налогов для детей - ГФС

Столичная фискальная служба предлагает родителям школьников заблаговременно позаботиться о получении карточки физического лица – плательщика налогов с регистрационным номером для детей. Об этом заявила руководитель столичного управления ГФС Людмила Демченко.

“Регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика налогов для детей может понадобиться школьникам – при регистрации для участия в ВНО, при поступлении в высшие учебные заведения, для участия в конкурсах или любых других мероприятиях, которые финансируются за счет спонсоров.

Получение государственной социальной помощи или выплат, социальных льгот, субсидий, осуществления нотариальных сделок таких, как наследство, подарки, – невозможно без предоставления регистрационного номера”, – сказала она.

Людмила Демченко добавила что, при оформлении паспорта регистрационный номер может быть нужен как дополнительная переменная информация.

Также глава столичного управления ГФС объяснила процедуру оформления регистрационного номера.

В частности, для получения регистрационного номера необходимо подать в районной Государственной налоговой инспекции Учетную карточку физического лица – плательщика налогов по форме № 1ДР. Учетная карточка №1ДР одновременно является заявлением для регистрации.

Учетные карточки №1ДР для детей до 14 лет подает один из родителей, или усыновитель, опекун или попечитель. Необходимо также предъявить документ, удостоверяющий его личность, и свидетельство о рождении ребенка.

Карточка физического лица – налогоплательщика ребенка, выдается одному из родителей при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей.

После достижения 14-летнего возраста для проведения регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, внесения изменений в Государственный реестр, получения карточки налогоплательщика используются данные паспорта гражданина Украины.

Как известно, в соответствии с новым законодательством: паспорт в Украине могут получить лица в возрасте старше 14 лет.

Подать документы и получить необходимую консультацию можно в Центрах обслуживания плательщиков Государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в г. Киеве. Бланки заявлений и образцы заполнения можно скачать на субсайте ГУ ГФС в г. Киеве, используя баннер “Центры обслуживания плательщиков г. Киева”.