Автомобили, которые бросили вызов Tesla

Ни для кого не секрет, что сегодня самыми активными «плагиаторами» являются китайцы. Однако, это вовсе не значит, что автогиганты с мировым именем и безупречной репутацией не подглядывают в эскизы конкурентов. На самом деле многие грешат легким пиратством, история которого стара как автомобильный мир…

Претенденты быстрее, роскошнее, их нужно меньше заряжать, а проедут они на одной зарядке больше. Есть только один нюанс: Tesla давно уже в серии, а конкуренты все еще на испытаниях

Tesla Motors вызывает противоречивые чувства: для обожателя она, как и другие детища Илона Маска, является чуть ли не фетишем, скептик скажет, что компания убыточна, и вспомнит о 90% брака. Верно одно: основатели Tesla стали первыми, кто понял, что продавать «зеленые» технологии сподручнее под соусом роскоши, а не аскезы. Model S и X стали первыми люксовыми электромобилями — это оказалось 100% попаданием «в яблочко» и было так смело, что почти шесть лет Tesla существовала, словно в вакууме — другие автокомпании просто не решались сделать что-то подобное. Но теперь они, наконец, готовы взять реванш и отбить у первопроходца часть рынка. Эксперты составили подборку будущих конкурентов Tesla.

Компания Lucid Motors привлекла как бывших сотрудников Tesla Motors — Бернарда Тце, Питера Роулинсона, Питера Хасенкампа, так и шеф-дизайнера Mazda Дерека Дженкинса, а также Брайна Барона, ранее занимавшегося производственными вопросами в BMW. Это сильная команда, поставившая цель создать еще более роскошный и стремительный седан по сравнению с Tesla Model S.

Модель Air должна появиться в 2019 году: электромобиль будет стоить $160 000, разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 сек. и иметь запаса хода в 650 км.

Jaguar XJ

Еще через год британцы намерены атаковать другую модель Tesla — Model S — при помощи флагманского седана XJ — он станет электромобилем. Неизвестно даже, будут ли доступны традиционные дизельные и бензиновые двигатели в новой генерации машины.

Подробностей о XJ пока немного: очевидно, технологически он будет схож с электрокроссовером I-PACE. Машина получит два двигателя и полный привод. Запас хода должен составить 500 км.

Jaguar I-PACE

Первый опыт создания электрокара премиальная британская марка решила получить в самом быстрорастущем сегменте — SUV. Кроссовер I-PACE — прямой конкурент Tesla Model X, его появление не за горами: первые машины поступят в продажу всего через полгода. Мощность силовой установки — 400 л.с., автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды — быстрее любого бензинового конкурента.

Запас хода составляет 500 км. Конечно, главное конкурентное преимущество Jaguar перед Tesla — долгая и славная история марки. Устоит ли американский «выскочка» под натиском породистого европейского бренда?

Fisker EMotion

Одного взгляда на машину достаточно, чтобы понять: перед вами конкурент Tesla. У EMotion распашные двери, прямо как у Model X. Конечно, это шутка, но в Fisker настроены очень серьезно: по словам основателя компании Хенрика Фискера, главной особенностью электрокара являются запатентованные твердотельные литиевые батареи. Одной минуты заряда должно хватить, чтобы машина преодолела 800 км! Звучит фантастично, однако Фискер уверен, что совершил революцию для всех типов аккумуляторных устройств — от электрокаров до смартфонов.

Если это действительно так, то за компанию не приходится волноваться, даже памятуя о том, что предыдущая попытка построить суперкар закончилась для Fisker банкротством.

Faraday Future FF91

Американский стартап представил своего «убийцу» Tesla X в 2016 году на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Спустя год был показан предсерийный прототип — 1000-сильный электрокар разгоняется до 100 км/ч за 2,4 секунды, что делает его самым быстрым кроссовером в мире. Увы, но дальше дело застопорилось, появились новости о нехватке средств.

По мнению издания Ars Technica, Faraday Future будущего не имеет и войдет в список предприятий, чье существование прекратится в текущем году. Но руководство компании заявляет, что нашло $1 млрд на продолжение проекта.

Nio EP9

Гиперкар китайско-американского бренда Nio напрямую не соревнуется с детищем Илона Маска, хотя, как посмотреть. В 2017 году Tesla заявила о намерении возродить модель Roadster в 2020 году и сделать ее самым быстрым серийным автомобилем в мире. Если к этом времени EP9 увидит свет, Tesla придется довольствоваться вторым местом.

Обладая силовой установкой мощностью в 1360 л.с., гиперкар разгоняется до 200 км/ч за 7,1 сек., максимальная скорость составляет 313 км/ч (скорее всего, дальнейший разгон пресекается электроникой). Запас хода составляет 430 км. Примечательно, что обе батареи EP9 быстросъемные: таким образом, не обязательно терять время на их зарядку, можно просто поменять.

Владимир Дедей