Отмена прописки в Украине: как граждан избавят от советского наследия и что предложат взамен

В ближайшее время в Украине планируют снова изменить способ регистрации граждан по месту проживания, который в народе по традиции называют пропиской.

Ожидается, что вместо старого механизма украинцам предложат новую систему декларативной регистрации. Чиновники обещают, что каждый гражданин сможет регистрироваться онлайн, и для этого не нужно будет собирать кучу документов, как было раньше.

Журналисты выяснили, что изменится для украинцев и действительно ли теперь ради оформления регистрации не придется проходить через множество бюрократических процедур.

Живучий рудимент

Институт прописки считается наследием времен СССР. Вопрос формирования новой системы регистрации по месту жительства украинские политики поднимали неоднократно, но полностью решить его так и не удалось. В 2003 году парламент принял закон, который фактически отменил прописку. Но по факту ее просто начали называть «регистрацией места жительства». В законе говорится, что для регистрации нужно подать только заявление, но на практике зарегистрироваться без дополнительных документов в Украине практически нельзя.

Обойтись без модернизированной прописки украинцы просто не могут. ЦИК она нужна, чтобы сформировать списки избирателей, военкоматам – чтобы осуществлять воинский учет, поставщикам коммунальных услуг – чтобы начислять плату за отопление. Так что формальная отмена прописки совсем не значит, что она исчезла из жизни граждан.

В 2016 году Верховная Рада попыталась внести еще одно изменение, вернув право регистрации по месту жительства местной власти. Однако народные депутаты не учли, что не предоставили власти на местах никаких полномочий для этого.

Несмотря на то, что регистрация места проживания является в Украине одной из самых востребованных админуслуг, эта процедура остается сложной. По данным руководителя сектора политики и реинжиниринга Офиса реформы административных услуг Людмилы Рабчинской, на протяжении года этой услугой пользуется более 2 млн человек, которые тратят от часа до нескольких недель на ее получение. При этом Рабчинская отмечает, что не менее 30% граждан и вовсе не могут в силу тех или иных причин зарегистрироваться по месту проживания.

В связи с бюрократическими сложностями процесс регистрации часто сопровождается коррупционной составляющей. Сейчас в интернете можно легко найти объявления, в которых предлагают быстро получить прописку на определенный период времени за сумму от 2 тыс. грн. Эти услуги пользуются спросом, поскольку без штампа в паспорте гражданин теряет значительную часть своих прав.

Оставить нельзя отменить

Несмотря на все сложности, большинство экспертов говорит, что полностью отменять регистрацию тоже нельзя. Она в том или ином виде существует во всех развитых государствах. Это необходимо для того, чтобы каждый человек был привязан к определенной территориальной общине, мог получать административные услуги и участвовать в выборах.

Но очевидно, что система регистрации нуждается в усовершенствовании. К примеру, очень важно сократить срок регистрации, который сейчас в лучшем случае составляет несколько дней. Также необходимо предусмотреть возможность регистрации лиц, которые легально арендуют жилье.

Решить эти проблемы должен новый проект закона, разработанный экспертами Офиса реформы админуслуг. Над ним работали в течение всего 2017 года, а сейчас работу над законопроектом завершает группа специалистов при МВД. В законопроекте предлагается ввести систему регистрации по декларативному принципу. Авторы говорят, что эта процедура займет не более 5 минут. Пройти ее можно будет круглосуточно и в онлайн-режиме. Подобная система регистрации работает в Германии, Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, некоторых американских штатах и в ряде других государств.

Декларативный принцип регистрации предусматривает ее осуществление на основании одного документа – заявления, подаваемого онлайн или лично. Чтобы зарегистрироваться, человеку сначала нужно будет получить право на проживание. При этом регистрация не будет основанием для приобретения прав на имущество по месту регистрации. Кроме того, для защиты интересов собственников органы регистрации смогут проверять основания регистрации по определенным критериям и отменять ее в случае необходимости.

Владелец жилья будет получать уведомление о регистрации другого лица. Ему представят возможность обжаловать регистрацию в органе регистрации. Закон предусматривает штрафы для граждан, которые будут злоупотреблять декларативной регистрацией.

Еще одна проблема, которую призван решить закон, заключается в том, что сегодня регистрацией занимаются около 10 тыс. органов на местном уровне, которые часто единолично владеют данными о месте проживания. Законопроект предусматривает создание единой системы регистрации, с помощью которой различные государственные органы смогут обмениваться информацией о регистрации. Это освободит украинцев от необходимости получать и предоставлять огромное количество справок о регистрации места проживания, составе семьи и так далее.

Мировой опыт

В странах Европейского Союза такого понятия как «прописка» не существует. Например, в Германии достаточно сообщить государству о месте фактического проживания. Это позволяет гражданину воспользоваться своими правами – открыть банковский счет, получить медицинскую страховку и налоговый номер.

Во Франции в случае аренды жилья можно сообщить об этом в соответствующие органы и оформить на свое имя оплату за коммунальные услуги. Этот счет можно использовать как свидетельство регистрации в случае открытия карты в банке.

В целом же в Европе для регистрации пользуются определением «подтверждение фактического адреса». Для прохождения этой процедуры достаточно подать рукописное заявление собственника жилья.

В Австралии человеку необходимо сообщить о месте своего проживания, чтобы получить право участвовать в выборах. В США специфика регистрации зависит от штата, но за ее отсутствие обычно не штрафуют и не отказывают в оказании админуслуг.

Таким образом, в западных странах регистрация в первую очередь является инструментом для того, чтобы обеспечить гражданам комфортную жизнь и возможность реализовать их права. В постсоветских странах она до сих пор служит инструментом контроля и ограничения прав человека.

Проверка временем

Пока новая система не заработает, рано говорить о ее перспективах. В украинских реалиях далеко не все инициативы, которые хорошо выглядят на бумаге, безупречно работают на практике. Достаточно вспомнить работу центров «Готово!», создание которых не избавило украинцев от больших очередей при получении биометрических паспортов и ІD-карточек. Решить проблему коррупции в этой сфере тоже полностью не удалось.

В законопроекте о регистрации прописана продуманная процедура, но главный вопрос заключается в том, будет ли этот механизм работать на практике. К тому же не стоит забывать, что на данный момент законопроект даже не направлен на рассмотрение Верховной Рады. Это значит, что в конечный его вариант могут внести множество правок и изменений.

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас нельзя полностью отменять процедуру регистрации, но она требует значительной модификации и адаптации к требованиям нашего времени. Например, нужно учитывать фактор войны на востоке и то, что сотни тысяч людей оттуда нуждаются в реализации своих законных прав.

Алексей Мельниченко