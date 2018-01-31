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Гройсман обещает "освободить" бизнес от кассовых аппаратов

Гройсман обещает "освободить" бизнес от кассовых аппаратов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет отменить обязательное использование бизнесом кассовых аппаратов.

Об этом он сказал в среду на заседании правительства.

“Разрушить монополии кассовых аппаратов. Сегодня есть достаточно гаджетов, которые можно использовать для учета продаж, а не заставлять людей платить непомерные средства, потому что есть разные истории, связанные с кассовыми аппаратами. Мы добьемся отмены этого позорного явления”, – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что улучшение бизнес-климата касается уменьшения чрезмерного регулирования.

По материалам УКРИНФОРМ
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