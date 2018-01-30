Под Киевом от газа отключили целый город

Из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич в Киевской области отключили от газоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе “Киевоблгаза”.

“По состоянию на 30 января 2018 НАК “Нафтогаз Украины” не выделила для жителей города Славутич необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ПАО “Киевоблгаз” осуществляет распределение газа потребителям, в том числе производителям тепловой энергии, при наличии подтвержденных лимитов природного газа на соответствующий расчетный период.

“Из-за отсутствия у КП “Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Славутич” подтвержденных НАК “Нафтогаз Украины” объемов природного газа на январь 2018 года, у ПАО “Киевоблгаз” нет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа”, – сообщили в пресс-службе компании.

Также в “Киевоблгазе” добавили, что вынуждены прекратить газоснабжение для Славутича, поскольку дальнейшее использование газораспределительной системы является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство.