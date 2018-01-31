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Cтартап будет делать батареи для электросамолетов Boeing

Cтартап будет делать батареи для электросамолетов Boeing

Boeing видит будущее авиастроения в электрических самолетах. Ранее авиастроительный гигант инвестировал в стартап, разрабатывающий электросамолеты Zunum. Теперь корпорация купила пакет акций создающего аккумуляторы стартапа Cuberg, пишет CNBC.

Cuberg — это стартап вышедший из стен Стэнфордского университета в 2015 году. Его команда занимается разработкой батарей высокой плотности. И если в будущем электродвигатели и поднимут в воздух полноценные самолеты, то только благодаря батареям с высокой плотностью: при меньших размерах они будут вмещать в себя больше энергии. У команды уже есть патент — электролит собственного производства. Представители Cuberg говорят, что этот электролит позволяет использовать высоковольтные катоды, сохраняя при этом эффективность батареи даже после многих циклов зарядки/разрядки.

Стартап уже выпустил прототип своих батарей и в Boeing его высоко оценили. Представители авиастроительного гиганта заявили, что аккумулятор Cuberg имеет самую высокую плотность энергии, которую приходилось видеть на рынке. А используемые стартапом уникальные химикаты могут оказаться безопасным и стабильным решением для будущего электрического воздушного транспорта. Никаких конкретных цифр сделки пока не приводится.

До этого Boeing поверил в команду стартапа Zunum, которая к 2022 году пообещала выпустить 12-местный гибридный самолет. На его борту вместе с традиционными будут установлены два электромотора, которые, по прогнозам инженеров, снизят стоимость путешествий до 80%. Новые самолеты будут рассчитаны на полеты дальностью до 1600 км. Вероятно, сотрудничество Boeing с Cuberg позволит в будущем перейти от гибридных самолетов к полностью электрическим.

По материалам hightech.fm
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