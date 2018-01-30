Ким Чен Ын почти потратил накопленный отцом резервный фонд страны - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын почти исчерпал резервный фонд, доставшийся ему от отца, на проведение серии испытаний ядерного оружия и ракет, а также в результате международных санкций в отношении КНДР.
Об этом со ссылкой на два китайских источника, имеющих связи с правящей элитой Северной Кореи, сообщила корейская служба RFA.
«Из-за экстравагантных расходов Ким Чен Ына, резервный фонд от его отца, Ким Чен Ира, заканчивается», – заявил один из источников издания.
Собеседники отметили, что на седьмом году правления лидер Северной Кореи не имеет достаточных средств для управления страной.
«Нелегко будет контролировать высокопоставленных руководителей Северной Кореи, которые хитры, как еноты», – заявил источник издания.
Информатор RFA заявил, что знаком с руководством «Офиса №39» – тайной организации под руководством Северокорейской рабочей партии, которая приносила в бюджет КНДР от $500 млн до $1 млрд в год за счет нелегальной деятельности, в том числе контрабанды, производства наркотиков и международном страховом мошенничестве. По его словам, руководители «Офиса №39» обеспокоены нехваткой средств и высокопоставленные северокорейские чиновники знают о проблеме.
Источник отметил, что большинство испытаний ядерного оружия и ракет Северная Корея провела под руководством Ким Чен Ына, на что было потрачена существенная сумма, в основном из резервного фонда главы государства.
Также власти КНДР потратились на постройку одного из районов в Пхеньяне, горнолыжный курорт в восточной части Северной Кореи и другие пропагандистские проекты. Дополнительные проблемы приносят международные санкции, которые ограничили доступ КНДР к иностранной валюте.
Источник сообщил RFA, что запрет на использование северокорейских рабочих в мире привел к серьезному финансовому удару по Пхеньяну. Около 100 тыс. северокорейских рабочих ежегодно приносили около $500 млн дохода режиму Ына.
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