ГПУ сдерживает возврат "Укртелекома" государству - Фонд госимущества

Генеральная прокуратура наложила арест на акции Укртелекома, что сделало любое их движение невозможным.
Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
Фонд госимущества обратился к Генпрокуратуре с просьбой: в случае позитивного решения суда по акциям ПАО “Укртелеком”, разрешить их оперативное зачисление на счета Фонда.
Он отметил, что рассмотрение кассационной инстанции по делу “Укртелекома” запланировано на 20 февраля 2018 года и ФГИ ожидает принятия окончательного решения по возврату акций оператора государству для дальнейшего их зачисления на счета Фонда.
“Наряду с этим судебным процессом, существует еще один, связанный с акциями “Укртелекома” в рамках производства Генеральной прокуратуры, которая наложила арест на данные акции, что сделало любое их движение невозможным”, – написал Трубаров.
По его словам, после зачисления акций на счета ФГИ, фонд планирует провести полную инвентаризацию данного актива, поскольку акции должны быть подтверждены имуществом.
“Мы сравним то имущество, которое продавали, с тем, что есть на сегодня, и если было незаконное отчуждение, то все потери будут вычтены и предъявлены компании, являющейся субъектом хозяйствования”, – подчеркнул он.
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