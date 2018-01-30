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ГПУ сдерживает возврат "Укртелекома" государству - Фонд госимущества

ГПУ сдерживает возврат "Укртелекома" государству - Фонд госимущества

Генеральная прокуратура наложила арест на акции Укртелекома, что сделало любое их движение невозможным.

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Фонд госимущества обратился к Генпрокуратуре с просьбой: в случае позитивного решения суда по акциям ПАО “Укртелеком”, разрешить их оперативное зачисление на счета Фонда.

Он отметил, что рассмотрение кассационной инстанции по делу “Укртелекома” запланировано на 20 февраля 2018 года и ФГИ ожидает принятия окончательного решения по возврату акций оператора государству для дальнейшего их зачисления на счета Фонда.

“Наряду с этим судебным процессом, существует еще один, связанный с акциями “Укртелекома” в рамках производства Генеральной прокуратуры, которая наложила арест на данные акции, что сделало любое их движение невозможным”, – написал Трубаров.

По его словам, после зачисления акций на счета ФГИ, фонд планирует провести полную инвентаризацию данного актива, поскольку акции должны быть подтверждены имуществом.

“Мы сравним то имущество, которое продавали, с тем, что есть на сегодня, и если было незаконное отчуждение, то все потери будут вычтены и предъявлены компании, являющейся субъектом хозяйствования”, – подчеркнул он.

По материалам Економічна Правда
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