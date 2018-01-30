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Система маркировки товаров песком положит конец торговле контрафактом

Система маркировки товаров песком положит конец торговле контрафактом

Специалисты Университета Копенгагена разработали систему маркировки товаров песком с редкоземельными элементами, которая сможет положить конец торговле контрафактом.

В основе системы оптической аутентификации лежит обычный песок, правда, с примесями трех редкоземельных лантанидов — европия, тербия и диспрозия — каждый из которых светится под воздействием различной длины волн. В емкость с песком опускается небольшой кусок липкой ленты, и налипшие на нее тысячи песчинок образуют уникальный узор всего пару миллиметров шириной. Эти «отпечатки» можно затем наносить на металл, стекло или кожу.

После нанесения такой метки на изделие оно фотографируется в различных длинах волн, и три изображения с частицами европия, тербия и диспрозия объединяются в одно, которое сохраняется в цифровом виде в базе данных производителя. При помощи специально разработанного устройства и программы цифровой ключ используется для аутентификации физического ключа. По расчетам изобретателей, кодирующая емкость системы равна 6×10 в 104 степени, то есть ее практически невозможно подделать.

Эта система будет относительно недорогой — стоимость нанесения одной метки составит около одной датской кроны. Ее уже запатентовали, и сейчас исследователи заняты настройкой технологии сканирования. Ожидается, что она станет коммерчески доступной в следующем году, сообщает The Engineer.

По материалам hightech.fm
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