Система маркировки товаров песком положит конец торговле контрафактом

Специалисты Университета Копенгагена разработали систему маркировки товаров песком с редкоземельными элементами, которая сможет положить конец торговле контрафактом.
В основе системы оптической аутентификации лежит обычный песок, правда, с примесями трех редкоземельных лантанидов — европия, тербия и диспрозия — каждый из которых светится под воздействием различной длины волн. В емкость с песком опускается небольшой кусок липкой ленты, и налипшие на нее тысячи песчинок образуют уникальный узор всего пару миллиметров шириной. Эти «отпечатки» можно затем наносить на металл, стекло или кожу.
После нанесения такой метки на изделие оно фотографируется в различных длинах волн, и три изображения с частицами европия, тербия и диспрозия объединяются в одно, которое сохраняется в цифровом виде в базе данных производителя. При помощи специально разработанного устройства и программы цифровой ключ используется для аутентификации физического ключа. По расчетам изобретателей, кодирующая емкость системы равна 6×10 в 104 степени, то есть ее практически невозможно подделать.
Эта система будет относительно недорогой — стоимость нанесения одной метки составит около одной датской кроны. Ее уже запатентовали, и сейчас исследователи заняты настройкой технологии сканирования. Ожидается, что она станет коммерчески доступной в следующем году, сообщает The Engineer.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина на 25% сократила потребление газаВчера, 09:15 - 2214 45
Зарплаты украинцев за год выросли на 35,5%Вчера, 09:00 - 1905 44
Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - СологубВчера, 10:08 - 7233 33
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 1058 15
За одну поездку пассажиры воруют 2-3 комплекта - УЗВчера, 08:15 - 2159 14
Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - СологубВчера, 10:08 - 7233 33
В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривныВчера, 15:15 - 2683 2
Украина на 25% сократила потребление газаВчера, 09:15 - 2214 45
За одну поездку пассажиры воруют 2-3 комплекта - УЗВчера, 08:15 - 2159 14
Альфа-Банк может сменить брендВчера, 11:10 - 2015 4
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)Вчера, 15:10 - 454 1
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 3144
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1150
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 1164
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1364 2
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок