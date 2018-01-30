Украина стала крупнейшим импортером грузинского вина

Украина вошла в тройку импортеров грузинского вина. В 2017 году Грузия экспортировала в нашу страну 8,5 млн бутылок. На первом месте Россия, на третьем Китай.

По итогам 2017 года Украина занимает второе место в перечне стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает Национальное агентство вина министерства сельского хозяйства Грузии.

Сообщается, что в 2017 году из Грузии было экспортировано рекордное за последние 30 лет количество вина. В прошлом году Грузия экспортировала 76,7 миллиона бутылок вина (по 0,75 литров), что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом стоимость экспортированной в 53 страны мира продукции составила 170 млн дол, что на 49% больше показателя 2016 года.

На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано 47,8 миллиона бутылок вина. Рост экспорта в эту страну составил 76%.