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В НБУ назвали стоимость памятной монеты “Защитникам Донецкого аэропорта”

В НБУ назвали стоимость памятной монеты “Защитникам Донецкого аэропорта”

Памятная монета “Защитникам Донецкого аэропорта” будет реализовываться по ее номинальной стоимости 10 гривен. Об этом сообщила во время презентации монеты начальник отдела нумизматической продукции и маркетинга НБУ Тамара Лошманова.

Памятную монету “Защитникам Донецкого аэропорта” можно будет купить за 10 гривен в пунктах продажи памятных монет Украины в “Ощадбанке” и “Укргазбанке”, — отметила она.

Как уточнила Лошманова, НБУ ввел специальный выпуск памятных монет по тематике общегосударственного значения. Памятная монета “Защитникам Донецкого аэропорта” — первая из них.

В 2018 году будет три специальных выпуска памятных монет серии “Вооруженные силы Украины”: “Защитникам Донецкого аэропорта”, “День Украинского добровольца” и “100-летие создания Украинского военно-морского флота”.

По материалам УНН
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