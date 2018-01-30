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МХП отказался от покупки завода в Польше

МХП отказался от покупки завода в Польше

“Мироновский хлебопродукт” отказался от планов купить польскую птицефабрику “Exdrob”.

Об этом сообщает Польское радио, пишет ЭП.

Информация о намерениях Юрия Косюка приобрести завод в Польше появилась в сентябре, поскольку тогда в Управление защиты конкуренции и потребителей поступила заявка о предоставлении разрешения на приобретение Кутновской птицефабрики “Exdrob”. Ее подала кипрская фирма “Roftan Holding”, принадлежащая “Мироновскому хлебопродукту”.

Однако сделка не произойдет. Как сообщило руководство “Exdrob”, 28 ноября 2017 года завод получил письмо, в котором компания “Raftan Holding Ltd” коротко сообщила, что “отказывается от торговых переговоров по коммерческим причинам”.

Напомним, агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” собирался приобрести 5 заводов в Европе.

Справка Finance.ua:

  • “Мироновский хлебопродукт” является крупнейшим производителем курятины в Украине.
  • По оценкам самой компании, “МХП” занимает 55% отечественного рынка курятины.
  • Продукция МХП реализуется под торговыми марками “Наша Ряба”, “Легко”, “Бащинский” и Qualiko.
  • Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.
По материалам Економічна Правда
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