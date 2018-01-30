Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором

Компания Apple собирается выпустить три компьютера Mac, в которых будут использоваться процессоры компании.

По данным Bloomberg, процессоры будут интегрированы в два обновлённых ноутбука и один настольный компьютер.

Отмечается, что Apple уже давно занимается разработкой собственных чипов, которые используются в её смартфонах, планшетах, плеерах и умных часах.

Не так давно она начала интегрировать такие процессоры и в компьютеры Mac. Первым таким экспериментом был ноутбук MacBook Pro с дополнительной панелью Touch Bar.

Ранее стало известно, что в процессорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings обнаружены серьезные уязвимости в безопасности.

Напомним, все устройства компании Apple, за исключением умных часов, подвержены уязвимостям процессоров Spectre и Meltdown.

Компания Apple выпустила обновления для операционных систем iOS и macOS и браузера Safari, которые защитят процессоры устройств от атак типа Spectre, в результате которых одни приложения могут “залезать” в память других.