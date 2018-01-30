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В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривны

В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривны

Сегодня в Киеве в одном из отделений ПриватБанка служба безопасности задержала и передала полиции жителя столицы, который пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тысяч фальшивых гривен, об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе банка.

Деньги были изготовлены кустарным способом с помощью обычного ксерокса.

Как сообщили в ПриватБанке, по словам задержанного, эти деньги он получил в «фирменной» упаковке одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы в качестве оплаты за 11 тысяч долларов США. С нелегальными «валютчиками» клиент познакомился в Интернете, а полученные деньги пересчитать поленился.

«Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такую подделку видно без применения спецоборудования, – отмечает руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

Изъятые фальшивки и их незадачливый владелец переданы полиции. По фактам мошенничества открыто уголовное производство, полиция предпринимает меры по задержанию «валютчика» и его возможных соучастников.

По материалам Finance.UA
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