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В Минюсте сообщили, сколько алиментов заплатили украинцы за год

В Минюсте сообщили, сколько алиментов заплатили украинцы за год

“В 2017 году взыскали более 2,4 млрд грн алиментов в пользу более 576 тыс. маленьких украинцев”, – рассказала заместитель министра юстиции Украины Светлана Глущенко.

Министр юстиции Украины Павел Петренко также напомнил, что с 6 февраля вступает в действие закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов. Министр также пообещал, что в тот же день обнародуют список крупнейших неплательщиков алиментов.

Напомним, согласно новому закону, неплательщикам алиментов будет запрещено выезжать за границу.

По материалам PolitekA
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