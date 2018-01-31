Стала известна средняя зарплата за декабрь в Донецкой области

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в декабре 2017 года составила 9886 грн.

По сравнению с предыдущим месяцем, то есть ноябрем 2017 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 20,3%, что в значительной мере связано с начислением единовременных выплат, которые осуществляются, как правило, за последний месяц года (вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и т.п.). По сравнению с декабрем 2016 года средняя зарплата номинально выросла на 39,0%. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 18,2%, по сравнению с декабрем 2016 года – на 19,9%.

Номинальная зарплата в декабре 2017 года превышала средний показатель по Украине (8777 грн) на 12,6%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в декабре был в Киеве – 14035 грн, самым низким – в Черниговской области, где он составил 6656 грн).

По уровню средней заработной платы в декабре 2017 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники сферы государственного управления (14764 грн), финансовой и страховой деятельности (12361 грн), металлургического комплекса (12069 грн), машиностроения (11232 грн), угольной промышленности (10523 грн), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (10063 грн).

От 8 до 10 тыс.грн составила в декабре средняя зарплата работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (9977 грн), торговли (9850 грн), транспорта (9278 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (8571 грн).

От 6 до 8 тыс.грн составил в декабре средний уровень оплаты труда работников пищевой промышленности (7892 грн), строительства (7166 грн), легкой промышленности (6325 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (6071 грн), образования (6065 грн).