Стала известна средняя зарплата за декабрь в Донецкой области

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в декабре 2017 года составила 9886 грн.
По сравнению с предыдущим месяцем, то есть ноябрем 2017 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 20,3%, что в значительной мере связано с начислением единовременных выплат, которые осуществляются, как правило, за последний месяц года (вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и т.п.). По сравнению с декабрем 2016 года средняя зарплата номинально выросла на 39,0%. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 18,2%, по сравнению с декабрем 2016 года – на 19,9%.
Номинальная зарплата в декабре 2017 года превышала средний показатель по Украине (8777 грн) на 12,6%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в декабре был в Киеве – 14035 грн, самым низким – в Черниговской области, где он составил 6656 грн).
По уровню средней заработной платы в декабре 2017 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники сферы государственного управления (14764 грн), финансовой и страховой деятельности (12361 грн), металлургического комплекса (12069 грн), машиностроения (11232 грн), угольной промышленности (10523 грн), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (10063 грн).
От 8 до 10 тыс.грн составила в декабре средняя зарплата работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (9977 грн), торговли (9850 грн), транспорта (9278 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (8571 грн).
От 6 до 8 тыс.грн составил в декабре средний уровень оплаты труда работников пищевой промышленности (7892 грн), строительства (7166 грн), легкой промышленности (6325 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (6071 грн), образования (6065 грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 2557 40
Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" из-за накопленных с 2015 года огромных долговВчера, 19:00 - 3321 29
Стала известна средняя зарплата за декабрь в Донецкой области5 ч. назад - 930 7
Гройсман рассматривает возможность компенсации провайдерам за построение региональной интернет-сетиВчера, 14:30 - 869 7
В России хотят блокировать нелегально ввезенные телефоны и планшетыВчера, 14:15 - 986 7
Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" из-за накопленных с 2015 года огромных долговВчера, 19:00 - 3321 29
В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривныВчера, 15:15 - 3052 4
Вышла обновленная Nokia 33107 ч. назад - 2915 3
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 2557 40
Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G-частоты 2,5 млрд грн3 ч. назад - 2100
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)Вчера, 15:10 - 851 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 3378
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1249
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 1252
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1414 2
Идеи: портфельФондовий ринок
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок