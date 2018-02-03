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К 2020 году доступ к интернету будет на 80% территории Украины - Минэкономразвития

К 2020 году доступ к интернету будет на 80% территории Украины - Минэкономразвития

Широкополосным доступом к интернету к 2020 году будет покрыто более 70-80% территории Украины.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает пресс-служба Минэкономразвития.

“Только 5,5 млн граждан имеют доступ к высокоскоростному интернету. К 2020 году планируем обеспечить покрытие широкополосным доступом к интернету более 70-80% территории Украины. Для этого рассчитываем привлечь дополнительные инвестиции”, – отметил Кубив.

В общем доступом к интернету к 2020 году планируется охватить 15 млн пользователей.

Также в планах Минэкономразвития обеспечить доступ к глобальной сети для 7 из 10 домохозяйств.

Для этого нужны ежегодные частные инвестиции в объеме 3 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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