К 2020 году доступ к интернету будет на 80% территории Украины - Минэкономразвития

Широкополосным доступом к интернету к 2020 году будет покрыто более 70-80% территории Украины.
Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает пресс-служба Минэкономразвития.
“Только 5,5 млн граждан имеют доступ к высокоскоростному интернету. К 2020 году планируем обеспечить покрытие широкополосным доступом к интернету более 70-80% территории Украины. Для этого рассчитываем привлечь дополнительные инвестиции”, – отметил Кубив.
В общем доступом к интернету к 2020 году планируется охватить 15 млн пользователей.
Также в планах Минэкономразвития обеспечить доступ к глобальной сети для 7 из 10 домохозяйств.
Для этого нужны ежегодные частные инвестиции в объеме 3 млрд долларов.
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