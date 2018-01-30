Межбанк: доллар снижается

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.
Довольно рано, на 10.04, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 28,01/28,08 UAH/USD. Похоже, «зеленый» безнал хочет обогнать подождавший его накануне наличный доллар.
Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о стартовавшем накануне «сжатии» гривневой ликвидности. На это намекали просевшие с уровня 46 550,8 млн. грн. к отметке 45 652,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 10.34 безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на отметке 28,00/28,02 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ.
На 10.52 котировки безналичного доллара, продолжая коррекцию, пробили по более значимым бидам отметку 28,00 UAH/USD – 27,98/28,01 UAH/USD.
Около 11.07 темп коррекции безналичного доллара понизилась – «американец» не тронулся с уровня 27,98/28,01 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,1900 / 28,2200
евро – 34,8343/ 34,8714
российский рубль – 0,4998/ 0,5007
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2387 / 1,12388
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Курсы валют на Межбанке
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