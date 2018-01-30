ІКЕА может открыть мебельную фабрику в Украине

Фабрика по производству мебели для транснациональной корпорации ІКЕА может появиться во Львовской области. На этой неделе в Варшаве запланирована встреча львовских властей с представителями шведской компании.
Об этом в интервью региональному изданию Tvoemisto.tv рассказал начальник управления по вопросам инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис.
«Компания выражает очень высокую заинтересованность в Западной Украине и Львовской области прежде всего. Диалог ведется и, возможно, ІКЕА продакшн придет в Украину быстрее, чем ІКЕА ритейл», – сказал чиновник.
Отметим, что полтора года назад состоялись первые встречи представителей Львовской ОГА и ІКЕА по поводу открытия производственных мощностей в регионе.
В декабре 2017 года представители корпорации IKEA официально сообщили, что изучают украинский рынок и планируют в течение 2 лет открыть магазин в Киеве.
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