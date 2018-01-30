Альфа-Банк может сменить бренд

В ближайшие дни Альфа-Банк получит предложения консультантов по своему новому бренду, но банк готов к экспериментам и даже полной смене бренда.

Об этом сообщил в интервью генеральный менеджер Альфа-Банка, будущий председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек.

«В декабре мы начали тендер с участием локальных и представительств международных креативных агентств. В ближайшие дни мы ожидаем их предложений по развитию бренда», – рассказал FinClub Иван Свитек.

Внешний консультант может порекомендовать любой вариант: и рестайлинг бренда Альфа-Банка, и перевод объединенного учреждения на обновленный бренд Укрсоцбанк, и абсолютно новое название. В банке «открыты» к таким предложениям.

«Если оценить все три варианта, то они равны, у каждого есть плюсы и минусы. Я сам в разные периоды был сторонником разных вариантов. Тем интереснее будет посмотреть на то, что нам предложат агентства. Для принятия финального решения мы будем прислушиваться к мнению наших клиентов, приглашая их к участию в фокус-группах», – отметил Иван Свитек.