В Китае запустят поезд, развивающий скорость 600 км/ч

Китайские инженеры приступили к разработке высокоскоростного поезда на магнитной подушке, который будет способен развивать скорость до 600 км/ч.

Разработка должна быть завершена к 2020 году, а прототип вагона могут построить уже до конца нынешнего года, сообщает ЦТС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании CRRC Qingdao Sifang Co., план по созданию сверхскоростного поезда на основе технологии магнитной левитации был недавно утвержден властями Китая.

Полноценный поезд в 2020 году будет протестирован на трассе протяженностью 5 километров. В проекте задействованы 15 китайских компаний, вузов и исследовательских структур.

CRRC анонсирует, что новый поезд будет самым быстрым в истории. С его помощью дорога из Шанхая в Пекин займет всего 2 часа. Для тестирования и запуска поезда нужно новое дорожное полотно.

Поезд на магнитной подушке удерживается над полотном дороги, двигается и управляется силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса. В этом случае единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление.

Первую линию поездов на магнитной подушке уже запускают в Пекине. Ее длина составит 10,2 км, она соединит западные пригороды китайской столицы, Мэньтоугоу и Шицзиншань.