Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 139 0

В Китае запустят поезд, развивающий скорость 600 км/ч

В Китае запустят поезд, развивающий скорость 600 км/ч

Китайские инженеры приступили к разработке высокоскоростного поезда на магнитной подушке, который будет способен развивать скорость до 600 км/ч.

Разработка должна быть завершена к 2020 году, а прототип вагона могут построить уже до конца нынешнего года, сообщает ЦТС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании CRRC Qingdao Sifang Co., план по созданию сверхскоростного поезда на основе технологии магнитной левитации был недавно утвержден властями Китая.

Полноценный поезд в 2020 году будет протестирован на трассе протяженностью 5 километров. В проекте задействованы 15 китайских компаний, вузов и исследовательских структур.

CRRC анонсирует, что новый поезд будет самым быстрым в истории. С его помощью дорога из Шанхая в Пекин займет всего 2 часа. Для тестирования и запуска поезда нужно новое дорожное полотно.

Поезд на магнитной подушке удерживается над полотном дороги, двигается и управляется силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса. В этом случае единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление.

Первую линию поездов на магнитной подушке уже запускают в Пекине. Ее длина составит 10,2 км, она соединит западные пригороды китайской столицы, Мэньтоугоу и Шицзиншань.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018