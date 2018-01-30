Microsoft сообщила о завершении эры Windows Phone

Компания Microsoft больше не будет выпускать тестовых обновлений для мобильной платформы Windows 10 Mobile.

Менеджер компании Брэндон ЛеБлан подтвердил, что тестовая программа Windows 10 Mobile Insider Preview закрывается, сообщает Дело со ссылкой на SlashGear.

“Никаких мобильных сборок больше не появится. Вы не увидите, что мы говорим о стратегии продукта или комментируем эти вещи. Это уже не наша команда”, — написал Брэндон ЛеБлан.

Это означает отсутствие каких-либо обновлений в будущем, что в свою очередь еще на шаг приближает операционную систему к полноценному закрытию. При этом ранее Microsoft уже признала, что платформа не будет больше получать новых функций.

При этом поддержка последней версии Windows 10 Mobile закончится 10 декабря 2019 года. Соответственно, разработчики продолжат работать над исправлениями уязвимостей и подобные обновления еще могут выходить. Однако, сама система прекратит развиваться.

Windows 10 Mobile — версия ОС Windows 10, предназначенная для мобильных устройств с диагональю экрана до девяти дюймов. После выхода Windows 10 Creators Update разработчики заявили о прекращении выпуска новых устройств на Windows 10. Однако, последняя версия системы версии 1709 вышла 5 января 2018 года.