Гендиректор EasyJet уменьшил свою зарплату ради гендерного равенства

Новый гендиректор лоукостера EasyJet Йохан Лундгрен урезал себе годовую зарплату на 34 тыс. фунтов стерлингов до уровня своей предшественницы Кэролин Маккол.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Money.
Теперь оклад руководителя составит 706 тыс. фунтов стерлингов в год (994 тыс. долларов).
В компании сообщили, что и во всех других отношениях вознаграждение нового начальника будет соответствовать уровню прошлого.
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“В EasyJet мы считаем своим долгом предоставлять равные возможности оплаты труда женщинам и мужчинам. Я хочу обратиться к каждому в EasyJet, чтобы показать мою личную преданность этим принципам”, — сказал Лундгрен в своем заявлении.
В ноябре 2017 лоукостер признался в разнице в зарплатах в 52% между мужчинами и женщинами в компании. Это расхождение объяснили тем, что большинство пилотов-мужчин получают зарплаты выше, чем их коллеги женского пола, которых в штате всего 5%.
Отметим, раньше женщины в корпорации “ВВС” пожаловались на то, что зарабатывают меньше, чем мужчины на аналогичных должностях.
Также американский Citi Bank планирует в 2018 году устранить разрыв в заработной плате сотрудников мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности и выполняют одни и те же функции.
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