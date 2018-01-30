Deutsche Bank не рекомендует инвестировать в криптовалюты

Руководство Deutsche Bank AG не советует вкладывать деньги в криптовалюты.
Об этом сообщил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер в интервью изданию Bloomberg.
По его словам, основные проблемы криптовалют – это высокая волатильность, возможные манипуляции ценой, а также возможная потеря или кража данных.
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“Мы не рекомендуем делать этого. Это занятие для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно”,— заявил Мюллер.
“Существует реальная опасность полной потери вложенных средств”, – добавил он.
Напомним, один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо.
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