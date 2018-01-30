Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 341 0

Deutsche Bank не рекомендует инвестировать в криптовалюты

Deutsche Bank не рекомендует инвестировать в криптовалюты

Руководство Deutsche Bank AG не советует вкладывать деньги в криптовалюты.

Об этом сообщил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер в интервью изданию Bloomberg.

По его словам, основные проблемы криптовалют – это высокая волатильность, возможные манипуляции ценой, а также возможная потеря или кража данных.

Читайте также: Четверть американцев доверяют биткоину больше, чем правительству

“Мы не рекомендуем делать этого. Это занятие для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно”,— заявил Мюллер.

“Существует реальная опасность полной потери вложенных средств”, – добавил он.

Напомним, один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018