Deutsche Bank не рекомендует инвестировать в криптовалюты

Руководство Deutsche Bank AG не советует вкладывать деньги в криптовалюты.

Об этом сообщил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер в интервью изданию Bloomberg.

По его словам, основные проблемы криптовалют – это высокая волатильность, возможные манипуляции ценой, а также возможная потеря или кража данных.

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“Мы не рекомендуем делать этого. Это занятие для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно”,— заявил Мюллер.

“Существует реальная опасность полной потери вложенных средств”, – добавил он.

Напомним, один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо.