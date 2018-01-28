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Четверть американцев доверяют биткоину больше, чем правительству

Четверть американцев доверяют биткоину больше, чем правительству

Согласно опросу, типичные инвесторы в криптовалюты — мужчины моложе 35 лет, только половина из которых белые, пишет Bloomberg.

Около 60% американцев слышали или читали о самой известной в мире криптовалюте. Такие данные опубликовали SurveyMonkey и Global Blockchain Business Council, опросив 5700 человек в январе этого года. Однако, только 5% населения США действительно владеет биткойнами. Причем всех, кто инвестировал в криптовалюту, очень легко определить демографически:
1) 71% из них — мужчины;
2) 58% — молодежь в возрасте от 18 до 34 лет;
3) только половина из них — белые.

На вопрос, почему они вложили деньги в биткойн, 24% инвесторов ответили, что гораздо больше доверяют криптовалюте, чем правительству США. Треть из них заявила, что это способ избежать государственного регулирования. А каждые двое из 10 опрошенных считают инвестиции в криптовалюту хеджированием рисков на случай падения стоимости традиционных активов.

В 2017 году эти вложения по-настоящему окупились. Биткойн взлетел на 1400%, превысив отметку в $20 000 за единицу. Однако, за декабрь курс этой криптовалюты упал почти наполовину, и на момент публикации оценивается в $11 000. Тем не менее, 70% респондентов считают, что через 5 лет биткойн будет стоить дороже. 38% уверены, что биткойн — это пузырь, который лопнет уже в этом году.

По материалам hightech.fm
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