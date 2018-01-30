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Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)

Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)

Интернет-компания Amazon открыла необычный офис для своих сотрудников. В помещении под названием The Spheres (Сферы, – ред.) стоимостью четыре миллиарда долларов размещены растения из полусотни стран мира.

Об этом сообщает ТСН.Ранок.

Внутри офиса в виде сфер из стекла постоянно поддерживается 60-процентная влажность, чтобы создать атмосферу леса. Помещения украшают сорок тысяч растений.

Руководство компании надеется, что такая рабочая атмосфера повысит производительность сотрудников и позволит им развивать новые идеи. На строительство здания компания потратила семь лет.

Работать в тропическом офисе может до тысячи человек.

По материалам ТСН
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