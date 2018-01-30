Саудовская Аравия: есть ли жизнь без нефти?

Падение нефтяных цен и доходов от продажи нефти подталкивает страны Персидского залива к диверсификации экономики и снижению зависимости экономики от уровня нефтяных поступлений. Лидер среди стран Персидского залива – Саудовская Аравия – также активно стремится избавиться от сырьевой зависимости. Для этого запланировано провести реформы, направленные на улучшение ситуации в экономике страны.

Нефть и зависимость

Несмотря на попытки избавиться от ресурсной зависимости, нефтяная отрасль продолжает оставаться доминирующей в экономике Саудовской Аравии. На долю нефтегазового сектора сейчас приходится около 40% ВВП страны, в 70-е годы прошлого века этот показатель доходил и до 80% ВВП.

По данным ОПЕК, на нефть и нефтепродукты приходится 85% прибыли от экспорта Саудовской Аравии.

При этом экономика королевства остается уязвимой, как и экономика любой другой страны, ориентированной на сырьевой сектор. Поскольку основным экспортным товаром продолжает оставаться нефть, доходы Саудовской Аравии сильно зависят от внешней конъюнктуры рынков.

Благополучие страны зависит от цен на нефть, падение стоимости которой приводит к заметному снижению валютных поступлений, дефициту государственного бюджета, истощению валютных резервов и росту внешних заимствований.

Зависимость страны от сырьевой конъюнктуры на внешних рынках привела к резкому ухудшению состояния экономики Саудовской Аравии в 2015-2016 годах, в период пикового падения цен на углеводороды. Так, в 2016 году в сравнении с показателями 2012 года:

поступления от экспорта Саудовской Аравии снизились в 2,1 раза;

доходы от продажи нефти упали в 2,5 раза;

рост ВВП страны снизился в 3,2 раза;

страны снизился в 3,2 раза; сальдо внешней торговли ухудшилось в 4,2 раза;

12%-й профицит бюджета сменился 17%-ым бюджетным дефицитом;

валютные резервы страны снизились на 119 млрд долларов.

На таком примере хорошо видно, что означает термин «сырьевая зависимость». Богатейшая страна, по сути, является заложником биржевой цены на нефть, которую никак не может контролировать.

Снижение нефтяных цен с 121 до 44 долл. за баррель привело к появлению бюджетного дефицита, заставило активно расходовать валютные резервы и заимствовать миллиарды долларов для покрытия бюджетных расходов.

На примере обвала цен в 2015-2016 годах саудовцы поняли, что большие залежи нефти – это не только дар, быть только экспортером сырья в постиндустриальном мире – это путь в никуда.

Отсюда возникла необходимость реформирования экономики, сделав акцент на развитии новых технологий и обрабатывающей промышленности, снижении уровня безработицы, стимулировании предпринимательства и туризма.

Путем реформ

Для королевства осознание потребности реформ пришло даже раньше падения нефтяных цен, после событий «арабской весны», которая бушевала в Северной Африке и на Ближнем Востоке в 2011 году. В Саудовской Аравии тогда также прошли акции протеста в нескольких городах, но массовых волнений по всей стране не было.

Саудовскую Аравию, как достаточно зарегулированное теократическое государство, встать на путь реформ вынудили политические и экономические обстоятельства, и понимание, что период сверхвысоких цен на нефть закончился и может уже никогда не повториться.

Экономическая модель королевства архаична и основывается на экспорте нефтегазовых ресурсов как главном источнике доходов. В стране действуют неэффективные законы, невысокий уровень менеджмента, большая безработица среди молодежи, низкая социальная мобильность и высокий уровень коррупции.

Сейчас всем стало понятно, что перспективы нефтяных экономик сомнительны. Долгосрочный период дешевой нефти неминуемо приведет к деградации и отставанию в развитии тех стран, которые ориентируются на нефтяные доходы.

А снижение роста экономики королевства до нулевой отметки в прошлом году, рост уровня безработицы и требующий поиска дополнительных денег дефицит бюджета, лишь подталкивает саудовцев к поиску путей оптимизации экономики.

Принятый план реформ предусматривает отход страны от нефтяной зависимости, повышение доли новых технологий и несырьевых отраслей в экономике. Программа получила название «Видение-2030».

План реформ базируется на трех составляющих:

трансформация экономики;

создание креативного среднего класса;

готовность изменить страну, сделать ее лучше.

Общая стоимость затрат на реализацию программы «Видение-2030» оценивается 75 млрд долларов. Для финансирования программы реформ Саудовская Аравия приняла решение продать пакет акций государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco. Размещение 5% акций Saudi Aramco запланировано на 2018 год.

По предварительным оценкам, общая стоимость нефтяной компании может составить до 2 трлн долл. Продав акции, Саудовская Аравия рассчитывает получить около 100 млрд долларов, большая часть из них будет потрачена на проведение реформ в стране.

Ожидается, что в результате реализации программы «Видение-2030»:

королевство станет центром притяжения для глобальных инвестиций;

преобразование страны в международный транзитный хаб, соединяющий три континента: Азию, Африку и Европу;

Саудовская Аравия станет центром арабского и исламского мира.

В сфере энергетики планируется дать доступ частному капиталу к инвестициям в строительство возобновляемых источников энергии. Дополнительная генерация солнечных и ветровых станций на первоначальном этапе составит 10 ГВт, и перекроет всю выросшую потребность страны в энергии. Также планируются масштабные инвестиции со стороны государства в научные исследования и внедрение передовых технологий в сфере возобновляемой энергетики.

Особое внимание будет уделяться развитию военной промышленности. Саудовская Аравия входит в первую пятерку стран мира по расходам на оборону. Планируется выйти на уровень 50% обеспечения оружием за счет местного производства. Сейчас этот показатель не превышает 2%. Это позволит заметно снизить расходы на закупку иностранного оружия и даст мощный толчок развитию внутренних производств с применением передовых технологий.

Для улучшения транспортной логистики планируется строительство моста через Красное море, который соединит Саудовскую Аравию с Синайским полуостровом в Египте.

Таким образом, появится более короткий путь доставки товаров из стран Персидского залива к Суэцкому каналу, и дальше в страны ЕС.

Также в планах страны содействовать развитию туризма. Ежегодно страну посещает более 20 млн туристов, большая часть из них паломники. Туризм ежегодно приносит стране около 23 млрд долл. К 2030 году планируется увеличить поток туристов вдвое, а доходы от туризма – в три раза.

Сергей Савенко