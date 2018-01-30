За одну поездку пассажиры воруют 2-3 комплекта - УЗ

“Укрзализныця” в 2017 году обновила 30% постельного инвентаря, в 2018 году планируется обновить еще 30%.

Об этом сообщил член правления “Укрзализныци” Сергей Михальчук.

“В 2017 году “Укрзализныця” обновила 30% всего постельного инвентаря в поездах — это подушки, одеяла и матрасы. Всего в УЗ (насчитывается — ред.) 150 тыс. ед. такого инвентаря. В 2018 году будет обновлено также 30% постельного инвентаря”, — отметил Михальчук.

Он также уточнил, что пассажиры воруют новые комплекты постельного инвентаря.

“За одну поездку пассажиры воруют 2-3 комплекта… Дело не в количестве, а в том, что это происходит… Это дикость”, — отметил Михальчук, добавив, что, например, новые матрасы очень легко свернуть и положить в сумку.

Он также уточнил, что в 2018 году “Укрзализныця” приведет в единый стандарт постельное белье.

Напомним, в начале 2017 года сообщалось, что “Укрзализныця” планирует массово заменять подушки, одеяла и матрасы на более удобные для пользования, отойти от “советских” стандартов и ввести новые, с учетом современных материалов и технологий.