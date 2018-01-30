Китайский аналог Uber хочет возглавить мировую транспортную революцию

Китайский аналог Uber — компания Didi Chuxing — представила платформу для управления городским трафиком, которая работает за счет данных, поступающих от водителей. Компания надеется возглавить ни много ни мало «мировую транспортную революцию».

Водители каршерингового сервиса Didi каждый день перевозят 25 млн клиентов в крупнейших городах страны. В прошлом году представители Didi рассказывали, как используют свои данные, чтобы предсказать пики спроса. Тогда система могла за 15 минут спрогнозировать, в каком районе понадобится больше автомобилей, и водителей туда посылали заранее. «Что, если мы сможем сделать это для целых городов?» — задавался тогда вопросом Пол Ван Чжанвей, спец по большим данным. И вот теперь Didi выходит на новый рынок услуг для городов именно с таким продуктом. По прогнозу Frost & Sullivan, к 2020 году объем этого рынка к 2020 году достигнет $1,6 трлн, отмечает South China Morning Post.

В конце прошлой недели Didi представила свой новый продукт — платформу для управления городскими потоками транспорта под названием Didi Smart Transportation Brain. Главная ее цель — минимизация пробок. Но «транспортный мозг» видит как единую систему потоки транспорта и людей и может подсказать, где оптимально установить умные светофоры, а каким развязкам поможет только снос.

И это лишь начало. Планы у компании наполеоновские. Сооснователь и глава компании Чен Вей говорит, что у Китая сейчас есть уникальный шанс. «Впервые в истории у нас есть самые актуальные в мире данные в области транспорта. Мы можем возглавить следующую мировую транспортную революцию здесь, в Китае», — заявил он.

Сейчас Didi сотрудничает с двумя десятками городов, а пилотный проект в городе Цзинань уже принес первые воодушевляющие результаты. Там установили 344 умных светофора, которые переключаются в зависимости от загруженности трасс. По оценке Didi, это сэкономило жителям города 30 тысяч часов в пути.