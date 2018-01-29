Межбанк: доллар уронили продажи СКВ после масштабной продажи НБУ своих депосертификатов

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 19,66 коп., на торгах понедельника укрепился на 30,21 коп., оказавшись на уровне 28,2465 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 января с уровней предыдущего закрытия 28,475/28,500 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 09.47 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 28,25/28,35, а спустя 20 минут оказался на уровне 28,25/28,30 UAH/USD.
На 10.50 котировки доллара несколько замедлили снижение, оказавшись на цифре 28,24/28,28 UAH/USD из-за появившегося на рынке регулятора, выкупавшего долларовые «излишки» по запросу наилучшего курса у «придворных» банков по цене 28,265 UAH/USD.
К 11.10 доллар консолидировался на уровне 28,22/28,28 UAH/USD, не покидая эту цифру до 11.40. Судя по всему, регулятор прекратил гривневые интервенции, покинув рынок. Об этом дало понять возобновившееся снижение курса «американца». Вначале до 28,21/28,25, а спустя 17 минут, на 11.57, до более узкой цифры 28,21/28,24 UAH/USD.
Пополудни, на 12.45 Киева коррекция привела безналичную пару доллар-гривня до уровня 28,205/28,225 UAH/USD. На этой же цифре около 13.00 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
До 15.45 Киева безналичный доллар не покидал эту отметку, просев на единичных продажах опустевшего рынка до 28,19/28,22 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения торгов.
На цифре 28,19/28,22 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 29 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2465 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,2000 / 28,2300
евро – 34,4991 / 34,9515
российский рубль – 0,4992/ 0,5000
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2405/ 1,2406
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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