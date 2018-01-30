У Ахметова подсчитали долги киевлян за тепло

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией “Киевэнерго” по состоянию на 1 января 2018 года составляла 4,7 миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба “Киевэнерго”.
Согласно сообщению, самая большая задолженность за отопление и горячую воду – у населения и жилищно-эксплуатационных организаций столицы – 2,6 миллиарда гривен и 795 миллионов гривен соответственно.
Отмечается, что задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,9 миллиарда гривен, долг за горячую воду – 0,75 миллиарда гривен.
Задолженность государства по льготам и субсидиям составляет 946,4 миллиона гривен.
Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 17,6 миллиона гривен. “Наиболее критична ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (502,7 миллиона гривен) и Деснянском (389,8 миллиона гривен) районах”, – говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что в пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду у жителей Святошинского района – 3,1 тысячи гривен.
Отмечается, что компания применяет все предусмотренные действующим законодательством методы урегулирования задолженности за потребленные клиентами услуги.
По информации пресс-службы, в течение 2017 года компания подала в суд 3,2 тысячи исков о взыскании задолженности с клиентов на общую сумму более 204,5 миллиона гривен (с физических лиц – 70,8 миллиона гривен, юридических – 133,7 миллиона гривен) без учета инфляции и 3% годовой пени.
Как известно, 18 августа Фонд государственного имущества продал государственный пакет акций в размере 25% энергокомпании “Киевэнерго” за 759,633 миллиона гривен компании Ornex, которая принадлежит корпорации СКМ Рината Ахметова.
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