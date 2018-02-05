София Кикиш: Как неуплата алиментов коснется работодателей? Последние новеллы законодательства

Не каждая организация, которая нанимает работников, сталкивается с необходимостью принудительного исполнения судебных решений по уплате алиментов.
Обычно все ограничивалось тем, что каждый месяц работодатель высчитывал определенную сумму из заработной платы работника и перечислял ее на счет исполнительной службы для дальнейшей оплаты алиментов в пользу ребенка.
В единичных случаях работнику могли запретить выезд за границу, что в свою очередь приводило к ущемлению его функционала.
На этом перечень реальных рисков для работодателей завершался.
Более того, работодатель подвергался таким рискам только, если работник официально трудоустроен. Поэтому предприятие не всегда было заинтересовано в вопросе уклонения от уплаты алиментов собственным сотрудником.
С целью избежания неблагоприятных последствий для работодателей, руководителям предприятий необходимо ориентироваться в законодательных изменениях, касающихся порядка принудительного исполнения решений о взыскании задолженности по уплате алиментов.
Так, 06 февраля 2018 года вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» № 2234-VIII от 07.12.2017 года, которым устанавливаются более жесткие меры воздействия к недобросовестному плательщику алиментов, а также расширяются полномочия исполнителей при принудительном исполнении решений относительно их взыскания.
Что нового?
Так, Законом № 2234-VIII введены общественно-полезные работы как административное взыскание, которое применяется к должникам по уплате алиментов.
Указанный вид ответственности заключается в том, что по судебному решению должник привлекается к общественным работам на срок от 120 до 200 часов.
Чем именно будет заниматься такой должник, будет определять орган местного самоуправления. При этом работа будет носить оплатный характер, а весь заработок сразу будет перечисляться в исполнительную службу в качестве погашения задолженности по уплате алиментов.
Учитывая, что данный вид взыскания будет назначаться в свободное от работы или учебы время, осторожными нужно быть работодателям, которые практикуют неофициальное трудоустройство, ведь общественные работы для работника-должника могут назначаться и в фактически рабочее время предприятия.
Кроме общественно-полезных работ, введены и новые виды временных ограничений, которые могут применяться исполнителем без обращения в суд.
К таким ограничениям относятся:
В случае, если работник неофициально трудоустроен, при этом занимается работой, связанной с управлением автомобилем, пользованием оружием или охотой, то применение ограничений будет препятствовать выполнению им своих должностных обязанностей и будет негативно влиять на конечную прибыль предприятия.
При этом ограничение в праве управления транспортным средством не будет применяться в случае, если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию, например, к официально трудоустроенным таксистам или водителям.
Быть ли международным командировкам?
Кроме указанных рисков, более жесткие меры ожидаются и для работодателей, работники которых часто путешествуют за пределы Украины, например, в командировку.
Если раньше право запретить должнику по уплате алиментов выезд за границу принадлежало исключительно суду по мотивированному и обоснованному ходатайству исполнителя, то с введением нововведений, именно исполнитель обязан при наличии факта просрочки в течение установленного срока принять решение о таких ограничениях.
Указанные изменения приведут к негативным последствиям как для работодателя, так и для работника, ведь последний не сможет пересечь границу Украины, а предприятие имеет все шансы потерять ценный международный контракт или провалить переговоры с иностранными партнерами.
Меры воздействия будут применяться не ко всем
Применение новых методов воздействия на недобросовестных плательщиков алиментов и, как следствие, их работодателей, имеет определенные ограничения.
В частности, для привлечения лица к общественно-полезным работам и ограничения прав (в том числе выезда за границу) необходимым условием является размер задолженности, который должен превышать сумму алиментных платежей за 6 месяцев.
Кроме указанных нововведений, которые будут иметь прямое влияние на работодателей, законодатель также принял несколько изменений, которые будут касаться непосредственно должника.
Так, в случае уклонения от уплаты задолженности более, чем на 6 месяцев, для выезда ребенка за границу не потребуется нотариально заверенное согласие должника, а заявители при получении судебного приказа о взыскании алиментов освобождены от уплаты судебного сбора.
Следовательно, введение новых мер воздействия теоретически призвано способствовать росту добросовестности плательщиков алиментов, вместе с тем может привести к значительным неудобствам для предприятия, на котором работает такой должник. С целью минимизации рисков работодателю, для которого сотрудник является ценным кадром, необходимо осуществлять контроль за своевременностью оплаты алиментов и не допускать возникновения задолженности.
София Кикиш, юрист Правовой группы «Побережнюк и партнеры»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.
|Весь рынок:
|Фондовый рынок Личные финансы
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2106 14
Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП в 2018 годуВчера, 15:00 - 929 9
Религиозные организации в 2017 г. нарастили потребление газа на 12%Вчера, 13:00 - 844 6
НБУ оштрафовал иностранную компанию за приобретение участия в банке без его согласования2 ч. назад - 496 3
Учителям в очередной раз повысят зарплаты - министр3 ч. назад - 980 3
Работа в Киеве: каких вакансий больше всего5 ч. назад - 4389 3
Назвали наиболее стрессовые профессииВчера, 16:00 - 4001 3
Газ для населения может подорожать с апреля2 ч. назад - 2106 14
Honda возрождает внедорожник PassportВчера, 23:00 - 2052
Активы самого мощного агрохолдинга Украины выставили на продажу6 ч. назад - 1942
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)Позавчера, 15:10 - 1387
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1053
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)01.02.2018, 15:10 - 1524 1
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 1022
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 2464 3
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Идеи: портфельФондовий ринок
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Газ для населення може подорожчати з квітняОбговорення статей