София Кикиш: Как неуплата алиментов коснется работодателей? Последние новеллы законодательства

Не каждая организация, которая нанимает работников, сталкивается с необходимостью принудительного исполнения судебных решений по уплате алиментов.

Обычно все ограничивалось тем, что каждый месяц работодатель высчитывал определенную сумму из заработной платы работника и перечислял ее на счет исполнительной службы для дальнейшей оплаты алиментов в пользу ребенка.

В единичных случаях работнику могли запретить выезд за границу, что в свою очередь приводило к ущемлению его функционала.

На этом перечень реальных рисков для работодателей завершался.

Более того, работодатель подвергался таким рискам только, если работник официально трудоустроен. Поэтому предприятие не всегда было заинтересовано в вопросе уклонения от уплаты алиментов собственным сотрудником.

С целью избежания неблагоприятных последствий для работодателей, руководителям предприятий необходимо ориентироваться в законодательных изменениях, касающихся порядка принудительного исполнения решений о взыскании задолженности по уплате алиментов.

Так, 06 февраля 2018 года вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» № 2234-VIII от 07.12.2017 года, которым устанавливаются более жесткие меры воздействия к недобросовестному плательщику алиментов, а также расширяются полномочия исполнителей при принудительном исполнении решений относительно их взыскания.

Что нового?

Так, Законом № 2234-VIII введены общественно-полезные работы как административное взыскание, которое применяется к должникам по уплате алиментов.

Указанный вид ответственности заключается в том, что по судебному решению должник привлекается к общественным работам на срок от 120 до 200 часов.

Чем именно будет заниматься такой должник, будет определять орган местного самоуправления. При этом работа будет носить оплатный характер, а весь заработок сразу будет перечисляться в исполнительную службу в качестве погашения задолженности по уплате алиментов.

Учитывая, что данный вид взыскания будет назначаться в свободное от работы или учебы время, осторожными нужно быть работодателям, которые практикуют неофициальное трудоустройство, ведь общественные работы для работника-должника могут назначаться и в фактически рабочее время предприятия.

Кроме общественно-полезных работ, введены и новые виды временных ограничений, которые могут применяться исполнителем без обращения в суд.

К таким ограничениям относятся:

ограничение должника в праве управления транспортными средствами;

ограничение должника в праве пользования оружием;

временное ограничение должника в праве охоты.

В случае, если работник неофициально трудоустроен, при этом занимается работой, связанной с управлением автомобилем, пользованием оружием или охотой, то применение ограничений будет препятствовать выполнению им своих должностных обязанностей и будет негативно влиять на конечную прибыль предприятия.

При этом ограничение в праве управления транспортным средством не будет применяться в случае, если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию, например, к официально трудоустроенным таксистам или водителям.

Быть ли международным командировкам?

Кроме указанных рисков, более жесткие меры ожидаются и для работодателей, работники которых часто путешествуют за пределы Украины, например, в командировку.

Если раньше право запретить должнику по уплате алиментов выезд за границу принадлежало исключительно суду по мотивированному и обоснованному ходатайству исполнителя, то с введением нововведений, именно исполнитель обязан при наличии факта просрочки в течение установленного срока принять решение о таких ограничениях.

Указанные изменения приведут к негативным последствиям как для работодателя, так и для работника, ведь последний не сможет пересечь границу Украины, а предприятие имеет все шансы потерять ценный международный контракт или провалить переговоры с иностранными партнерами.

Меры воздействия будут применяться не ко всем

Применение новых методов воздействия на недобросовестных плательщиков алиментов и, как следствие, их работодателей, имеет определенные ограничения.

В частности, для привлечения лица к общественно-полезным работам и ограничения прав (в том числе выезда за границу) необходимым условием является размер задолженности, который должен превышать сумму алиментных платежей за 6 месяцев.

Кроме указанных нововведений, которые будут иметь прямое влияние на работодателей, законодатель также принял несколько изменений, которые будут касаться непосредственно должника.

Так, в случае уклонения от уплаты задолженности более, чем на 6 месяцев, для выезда ребенка за границу не потребуется нотариально заверенное согласие должника, а заявители при получении судебного приказа о взыскании алиментов освобождены от уплаты судебного сбора.

Следовательно, введение новых мер воздействия теоретически призвано способствовать росту добросовестности плательщиков алиментов, вместе с тем может привести к значительным неудобствам для предприятия, на котором работает такой должник. С целью минимизации рисков работодателю, для которого сотрудник является ценным кадром, необходимо осуществлять контроль за своевременностью оплаты алиментов и не допускать возникновения задолженности.

София Кикиш, юрист Правовой группы «Побережнюк и партнеры»