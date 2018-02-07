Вадим Иосуб: Монетизация субсидий 2018. Кому? Когда? Сколько?

Осенью прошлого года получателям жилищно-коммунальных субсидий, которые экономили энергоресурсы, впервые выплатили за эту экономию «живые» деньги.

По данным Кабмина, из 7,4 млн семей, которые получали субсидии в прошлом году, порядка 1,5 млн перечислили на их банковские карточки деньги за сэкономленный газ и электроэнергию.

Выплаты составляли более 700 грн на одну семью.

Однако после того, как в ноябре прошлого года был принят новый закон о жилищно-коммунальных услугах, появились слухи о том, что теперь выплаты денег населению прекратятся.

Новый закон якобы предусматривает с 2018 года монетизацию субсидий компаниям – поставщикам жилищно-коммунальных услуг, а о конечных потребителях речь не идет.

На самом деле, выплаты населению сэкономленных средств за жилищно-коммунальные услуги продолжаться будут. В постановлении Кабмина это прописано как постоянный процесс.

По итогам нынешнего отопительного периода будет проведена процедура перерасчета назначенных субсидий с учетом того, кто и что сэкономил. И гражданам, которые имеют экономию – до эквивалента стоимости 100 кубов газа и 150 кВт электроэнергии – компенсация будет выплачена «живыми» деньгами.

На сегодняшний день финансирование субсидий идет за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. А выплачивают деньги органы, которые назначают субсидию, то есть управления социальной защиты населения.

По словам генерального директора Департамента семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко, «зимняя» субсидия назначается до 30 апреля включительно.

В мае предприятия – поставщики услуг должны в течение месяца провести расчеты и определить, кто сколько сэкономил.

Летом эту информацию они передают в управления соцзащиты, которые будут проводить выплаты в сентябре-октябре.

Граждане, которые подавали заявления в прошлом году и предоставляли свои банковские реквизиты, не должны подавать документы заново. Они смогут получить выплаты автоматически.

А те, кто ранее не получал субсидии или еще не писал заявление, не предоставлял банковские реквизиты, должны обратиться в управления соцзащиты и написать заявление. Это нужно сделать до 1 сентября, тогда в сентябре-октябре они смогут получить выплаты.

Отмечу, что кроме жилищно-коммунальных субсидий, достаточно уже монетизированы и другие льготы.

Так, льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа были монетизированы еще 7 лет назад.

Кроме того, с прошлого года монетизированы выплаты на жилье участникам АТО.

В ближайшее время планируется монетизировать льготы на проезд.