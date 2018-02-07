Вадим Иосуб: Монетизация субсидий 2018. Кому? Когда? Сколько?

Осенью прошлого года получателям жилищно-коммунальных субсидий, которые экономили энергоресурсы, впервые выплатили за эту экономию «живые» деньги.
По данным Кабмина, из 7,4 млн семей, которые получали субсидии в прошлом году, порядка 1,5 млн перечислили на их банковские карточки деньги за сэкономленный газ и электроэнергию.
Выплаты составляли более 700 грн на одну семью.
Однако после того, как в ноябре прошлого года был принят новый закон о жилищно-коммунальных услугах, появились слухи о том, что теперь выплаты денег населению прекратятся.
Новый закон якобы предусматривает с 2018 года монетизацию субсидий компаниям – поставщикам жилищно-коммунальных услуг, а о конечных потребителях речь не идет.
На самом деле, выплаты населению сэкономленных средств за жилищно-коммунальные услуги продолжаться будут. В постановлении Кабмина это прописано как постоянный процесс.
По итогам нынешнего отопительного периода будет проведена процедура перерасчета назначенных субсидий с учетом того, кто и что сэкономил. И гражданам, которые имеют экономию – до эквивалента стоимости 100 кубов газа и 150 кВт электроэнергии – компенсация будет выплачена «живыми» деньгами.
На сегодняшний день финансирование субсидий идет за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. А выплачивают деньги органы, которые назначают субсидию, то есть управления социальной защиты населения.
По словам генерального директора Департамента семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко, «зимняя» субсидия назначается до 30 апреля включительно.
В мае предприятия – поставщики услуг должны в течение месяца провести расчеты и определить, кто сколько сэкономил.
Летом эту информацию они передают в управления соцзащиты, которые будут проводить выплаты в сентябре-октябре.
Граждане, которые подавали заявления в прошлом году и предоставляли свои банковские реквизиты, не должны подавать документы заново. Они смогут получить выплаты автоматически.
А те, кто ранее не получал субсидии или еще не писал заявление, не предоставлял банковские реквизиты, должны обратиться в управления соцзащиты и написать заявление. Это нужно сделать до 1 сентября, тогда в сентябре-октябре они смогут получить выплаты.
Отмечу, что кроме жилищно-коммунальных субсидий, достаточно уже монетизированы и другие льготы.
Так, льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа были монетизированы еще 7 лет назад.
Кроме того, с прошлого года монетизированы выплаты на жилье участникам АТО.
В ближайшее время планируется монетизировать льготы на проезд.
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