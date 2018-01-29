Хакеры атаковали банки, налоговую и таможенную службу Нидерландов

Хакеры атаковали три нидерландских банка, налоговую и таможенную службу страны.

Об этом сообщает нидерландский портал NOS.

В понедельник от DDoS-атаки пострадал сайт налоговой и таможенной службы. В течение атаки, которая продолжалась около десяти минут, сайт был плохо доступным.

Утром банк Rabobank сообщил, что из-за хакерской атаки не работает его мобильный и интернет-банкинг.

На выходных хакерским атакам подверглись крупнейшие банки Нидерландов ABN Amro и ING. В понедельник эти два банка возобновили работу своих сервисов.

Представитель Центрального банка Нидерландов назвал эти атаки исключительными.

“Казалось, что все было в порядке после крупной DDoS-атаки на ING в 2013 году. Теперь нам явно нужно реагировать, и мы обсуждаем это с банками”, – отметил представитель банка.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Нидерландов шпионили за российскими хакерами, которые взломали штаб Клинтон.